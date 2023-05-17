CHP'li Tekirdağ Belediyesi, depremzedeleri kaldıkları otelden çıkarmaya çalıştı

Seçimlerin hemen sonrasında CHP'li Tekirdağ Belediyesi, otellere yerleştirilen depremzedelerin ayrılmalarını istedi.

50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği asrın felaketinde, milyonlarca kişi de evine giremez oldu. Yuvasız kalanlara Türkiye'nin dört bir yanından yardım eli uzandı.

Bir kısmı da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ildeki tesislere yerleştirildi. Depremzedelerin 13 Ağustos 2023'e kadar otellerde misafir edilmesi için anlaşma yapıldı.

Seçim sonrası tahliye kararıyla bir kez daha sarsıldılar

Ancak seçimlerden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince afetzedelere tebligat gönderildi. Otellerin, 21 Mayıs'a kadar tahliye edilmesi istendi. Bunun üzerine depremzedeler ne yapacaklarını şaşırdı.

"5 gün içinde terk etmemizi istediler"

Depremden hemen sonra Tekirdağ'a geldiklerini söyleyen depremzede Betül Erikçi, şöyle konuştu:

Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ'da bizi Kumbağa beldesinde çeşitli otellere yerleştirdi. Yalnız ne hikmetse bugün belediyeden iki yetkili geldi, ayın 21'inde yani 5 gün sonra, 5 gün içinde hazırlanıp otelleri terketmemize yönelik şu bildiriyi duvarımıza astılar. Çoluk çocuk perişan halde panik olduk tabi. Açıklama yok, AFAD'a gidin dediler.



Şu bize gidin demenin yazılı belgesi... Açık söyleyeyim kovulduğumuzun yazılı belgesi ve bu ne hikmetse seçimden önce olmadı, seçimden 2 gün sonra bize bu şekilde geldiler.

"Şaka yapıyorlar sandım"

Depremzede Fadime Taşçı da,

Her şey önce çok güzeldi, güzel karşıladılar bizi çok memnun kaldık. Ben bugün hastaneye gittim. Ben rahatsızım, onkoloji hastasıyım. Geldim, arkadaşlar dedi ki 'bizi çıkartıyorlar, olur mu öyle şey her şey çok güzel' dedim. Şaka yapıyorlar zannettim, bir geldim yazıya baktım şoke oldum.

dedi.

Üsküdar Belediyesi'nden destek: "Başımız üzerinde yeriniz var"

Yaşanan bu tatsız durum karşısında çevre illerden ve ilçelerden destek açıklamaları yapıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, afetzedelere her zaman kapılarının açık olduğunu belirttiği sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: