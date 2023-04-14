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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi kötü kokuyu engellemek için kevgirle çalışmalara başladı

İzmir'de gündelik yaşamın bir parçası haline gelen kötü kokuyla mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllar sonra adım attı. Belediye kevgire benzer ekipmanlarla mücadeleye başladı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi kötü kokuyu engellemek için kevgirle çalışmalara başladı
Kamusaati
Kamusaati
14 Nisan 2023 Cuma 22:49

İzmir'de yıllardır süren şehrin genelinde etkili olan kötü koku İzmirlilerin kaderi haline geldi.

Uzun zamandır CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İzmir'de temizlik ve alt yapı ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemedi.

Bu durum, CHP'ye olan desteğiyle bilinen partilileri ve vatandaşları bile çileden çıkardı.

Lağım kokusu kenti sardı

Özellikle yavaş yavaş sıcak havaların etkisini göstermeye başladığı İzmir'de, lağım kokusu tekrar kenti sardı.

Özellikle geçtiğimiz yıllarda burunlarını tıkayarak yolda yürümeye çalışan İzmirliler, tepkilerini belediye birimlerine gösterse de kalıcı bir çözüm sağlanamadı.

Tunç Soyer topa tutuldu

Sıcak havalarda daha hissedilir olan kötü kokuya isyan eden vatandaşlar CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef aldı.

Senelerdir yazları maske takıyorlar

Vatandaşlar İzmir'de koronavirüs pandemisinden önce de kötü kokudan korunmak için maske kullanmakta.

Lağım kokusunu yıllar sonra gündemlerine aldılar

Eleştirilerin ardından yıllardır çözülemeyen soruna karşılık İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni bir yatırımı gündemine aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 300 milyon TL'lik yatırımla yeni bir altyapı çalışması başlatıldığını duyurdu.

Kevgirle altyapı çalışması

Yapılan çalışmada kullanılan kevgire benzer tarzda ekipmanlar sosyal medyada dalga konusu haline geldi.

Çalışmalarla kötü kokunun bertaraf edilmesi amaçlanıyor

Yapılacak proje ile birlikte sel ve taşkınların ortadan kalkacağı ve yazın sıcaklıktan dolayı yaşanan kötü kokunun yapılan çalışmalarla bertaraf edileceği ifade edildi.

Vatandaştan sabır ve anlayış istediler

Yapılan çalışmaların zor bir trafikte yapıldığı belirtilirken vatandaşların gelecekleri için yapılan çalışmalara anlayış ve sabır gösterilmesi istendi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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