CHP'li Ataşehir Belediyesi, deprem yardımlarında reklam peşinde

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin afet bölgesine gönderilen yardım kolilerinin üzerine kendi adının yazılı olduğu afişleri yapıştırttığı görüldü.

Türkiye, cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi ile karşı karşıya.

Kahramanmaraş'ta 6 şubat tarihinde 2 şiddetli deprem yaşandı.

10 ili vuran afet, geniş coğrafyaya yayılarak binlerce can aldı.

Büyük yıkımlara da neden olan depremin ardından kentlerin adeta enkaza döndüğü görüldü.

Türkiye tek yürek oldu

Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren arama-kurtarma çalışmaları için seferber olurken, yurdun dört bir yanından da gönüllü vatandaşlar deprem bölgelerine akın etti.

Milyonlar, bilançonun giderek ağırlaştığı kentlerde depremzedelerin ihtiyaçları için kenetlendi.

3'üncü günde sokaklarda, derneklerde, okullarda, spor salonlarında yardım kolileri hazırlanmaya başladı.

CHP'li belediyeden afet bölgesine logolu koli

Ortaya çıkan duygusal görüntülerin ardından sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük tepki çekti.

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde yardım kolisi hazırlayan vatandaşlar, yapılan uyarı karşısında büyük şok yaşadı.

Eşyaların yer aldığı kutuların üzerine Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin isminin yazılı olduğu afişin yapıştırılması şart koyuldu.

O anlar kamerada

Logosuz kolilerin, yardım bölgesine gitmeyeceği de belirtili.

O anları kayıt altına alan gönüllü vatandaş duruma tepki gösterdi.