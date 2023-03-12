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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 'İlk İş Yerim' kuraları çekiliyor

TOKİ eliyle hayata geçirilen ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen sosyal konut hamlesi projelerinde kura çekimlerine yeniden başlandı. Bu kapsamda 'İlk İş Yerim' kuraları çekilmeye başlandı ve 'İlk Evim Arsa' kuraları da çekilmeye devam edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 'İlk İş Yerim' kuraları çekiliyor
Kamusaati
Kamusaati
12 Mart 2023 Pazar 15:04

Dar gelirli vatandaşları fahiş fiyat artışlarından korumak, konut ve iş yeri sahibi onlamalarına olanak sağlamak için gündeme gelen ve başvuruların tamamlandığı sosyal konutlarla ilgili kura çekimlerine kalındığı yerden devam ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, “İlk İş Yerim” için kura çekimlerine başlandığını duyurarak, 250 alt sektörü harekete geçiren "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle istihdamın desteklendiği ve vatandaşın iş sahibi yapılmasının da amaçlandığını belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeni ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi projelerinde kura çekimlerine ara verilmişti.

Kura çekimlerinde sıra iş yerlerine geldi

Konut ve arsa kuraları devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart’ta kuraları çekmeye başlanıyor.

Bu arada altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış 1 milyon “İlk Evim Arsa” kuraların da 13-17 Mart tarihleri arasında, 23 ilde, 21 bin 120 hak sahibi için çekileceği açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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