Çanakkale'deki 4.9'luk deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Deprem uzmanı Şükrü Ersoy yanıtladı

Çanakkale'nin Yenice ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kısa süreliğine paniğe neden olan depremin ardından akıllara "Sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusu gelirken deprem uzmanı Şükrü Ersoy "Beklediğimiz Kuzey'deki kol Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluyla ilgili deprem değil" açıklamasında bulundu.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilirken sarsıntı akıllara "Büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusunu getirdi.

"BEKLEDİĞİMİZ KOLLA İLGİLİ DEPREM DEĞİL"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan deprem uzmanı Şükrü Ersoy, "Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz büyük depreme ilişkin değil Güney kollarla ilişkin deprem olsa gerek. Beklediğimiz Kuzey'deki kol Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluyla ilgili deprem değil. Yenice dediğimiz 1953'te 7.2 depremi var. Büyük yıkım yapmıştır, bu ona yakın bir yerde.

"GEMLİK KÖRFEZİ'NDE BİR AKTİVİTE VAR, İZLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Gemlik Körfezi'nde bir aktivite var. Bunu izlemeye çalışıyoruz. Bu bölgede 4 -5 büyüklüğündeki deprem Gemlik Körfezi, Biga yarımadası olduğu kesimlerde bir aktivite var. Biz kendimizi Kuzey kolunu konuşmaya kaptırdık. Güney'i ihmal ettik konuşmayı" ifadelerini kullandı ve ekledi: "Bu depremin tetikleyeceğini düşünmüyorum. Bizimki sadece hissetmedir. Bu biraz zemine bağlı, binamıza bağlı. Deprem fayları parça parça. Her parçanın da ömrü var. Bazıları 200 yıl bazıları 500 hatta 1000 yıl da olabilir. Her fay hatları üzerinde kazılar yapıp kimliklerini ortaya koymak gerekiyor. Ama net şudur diyemem. Yer kazılıp eski fay bulunup tarihleniyor, işte o zaman tarih verebiliyoruz.