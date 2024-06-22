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BtcTurk neden giriş yapılmıyor?, BtcTurk saldırı mı oldu? Kripto para borsası BtcTurk ne oldu şimdi ne olacak?

Kripto para borsası BtcTurk, siber saldırıya uğradı. Şirket tarafından yapılan açıklamada saldırıdan 10 adet kripto paranın olduğu sıcak cüzdanlardaki bakiyelerin bir kısmının etkilendiği belirtildi.

BtcTurk neden giriş yapılmıyor?, BtcTurk saldırı mı oldu? Kripto para borsası BtcTurk ne oldu şimdi ne olacak?
Kamusaati
Kamusaati
22 Haziran 2024 Cumartesi 17:51

Kripto para borsası BtcTurk'e yapılan siber saldırı sonrası 10 adet kripto paranın olduğu sıcak cüzdanlardaki bakiyelerin bir kısmı etkilendi.

BTCTURK'E SİBER SALDIRI

Kripto para borsası BtcTurk, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Siber saldırı sonucunda 10 adet kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmının etkilendiği belirtildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, tedbir amacıyla kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin durdurulduğu belirtildi.

"BAKİYELERİN BİR KISMI ETKİLENDİ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ekiplerimiz 22 Haziran 2024 tarihinde platformumuzdan kontrol dışı çekimler yapılmasına sebep olan bir siber saldırı yaşandığını tespit etmiştir. Söz konusu siber saldırıdan sadece 10 adet kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilenmiş olup, varlıkların çok büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanlarımız güvendedir.

"KULLANICI VARLIKLARI BU KAYIPLARDAN ETKİLENMEYECEK"

BtcTurk'ün finansal gücü bu saldırıdan etkilenen tutarlarının çok üstünde olup, kullanıcı varlıkları bu kayıplardan etkilenmeyecektir. Ekiplerimiz konuyla ilgili detaylı araştırmaları gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda resmi makamlar ile de iletişime geçilmiştir. Tedbir olarak kripto para yatırma ve çekme işlemleri durdurulmuş olup çalışmalarımız en kısa sürede tamamlandıktan sonra kullanıma açılacaktır."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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