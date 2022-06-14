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Beşiktaş'ta sokakta ilişkiye giren çifte ev hapsi verildi

Beşiktaş'ta otomobil üzerinde cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen çift hakkında ev hapsi kararı verildi.

Beşiktaş'ta sokakta ilişkiye giren çifte ev hapsi verildi
Kamusaati
Kamusaati
14 Haziran 2022 Salı 23:38

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'nde geçen cumartesi saat 04.50 sıralarında park halindeki otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çift, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. O sırada çift, kendisini uyaranlara tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla alakalı savcılıkça, "Hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen oyuncu Zeynep S. ile otel işletmecisi Ahmet E. K. polis tarafından gözaltına alındı.

EV HAPSİ VERİLDİ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan çiftin savcılıkça ifadeleri alındı. Savcılıkça adli kontrol talebinde bulunulan çift, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe, şüpheliler Zeynep S. ve Ahmet E.K. hakkında ev hapsi uygulanması yönünde adli kontrol kararı verildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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