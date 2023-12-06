BDDK uzmanlarına yönelik tazminatta kapsam genişleyecek

BDDK'nın İstanbul'daki uzmanlarına 45 bin TL'ye kadar tazminat verilmesini öngören madde, torba teklifin görüşüleceği sırada geri çekilecek. Düzenlemenin kapsamı genişletilerek tüm memurları kapsayacak.

Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nda (BDDK) çalışan personellerle ilgili bir madde tartışma yaratmıştı.

Buna göre 86 maddelik torba kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında AK Parti önergesi ile teklife, BDDK çalışanlarına ek tazminat verilmesine yönelik madde eklendi.

BDDK çalışanlarına ek tazminat tartışma konusu oldu

Böylelikle Ankara’dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında ise 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenebilmesi öngörülüyordu.

Ancak ödenmesi planlanan ek tazminatla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Madde geri çekilecek: Kapsamı genişletilecek

Habertürk’ün aktardığına göre, AK Parti’nin, torba teklifin genel kurul görüşmeleri sırasında maddeyi geri çekeceği öğrenildi.

Konuyla ilgili 'Ücret eşitsizliğinin ortaya çıkabileceği' görüşünün üzerinde durulurken düzenlemenin kapsamı genişletilecek.

Tüm memurları kapsayacak

Düzenlemenin tüm memurları kapsayacak ve ilgili kuruma personeline ikramiye, tazminat ve ek ödeme yetkisi verecek şekilde yeniden düzenleneceği belirtiliyor.