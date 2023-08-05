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Bakanlık duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin ödemeler yapılıyor

Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 19 milyon 941 bin 875 lira bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Bakanlık duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin ödemeler yapılıyor
Kamusaati
Kamusaati
05 Ağustos 2023 Cumartesi 11:03

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, toplam 19 milyon 941 bin 875 lira destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Bu kapsamda, kırsal kalkınma yatırım desteği 10 milyon 119 bin 132 lira, Uzman Eller Projesi desteği 8 milyon 734 bin 743 lira ve düve alım desteği 1 milyon 88 bin lira olarak belirlendi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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