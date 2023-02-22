Bakan Kurum: Deprem bölgesinde koordinasyonu TOKİ eliyle yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde koordinasyonu TOKİ eliyle yapacağız. Deprem bölgesi olduğu için stabil bir betonarme olsun istiyoruz. Radye temel üzerine tünel kalıp sistemi ile inşalarını gerçekleştireceğiz. TOKİ ile yaptığımız 1 milyon 180 bin konutun hepsi dimdik ayakta. Hiçbir bina yıkılmadı" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen 10 kentte TOKİ koordinasyonunda, bakanlığın tüm birimleri ve tüm iştiraklerle inşaat sürecini başlatacaklarını belirterek, "Hasar tespitinin tamamlanmasını müteakip de etap etap inşaat süreçlerini 10 ilde eş zamanlı başlatacağız" dedi.

"4 BİN 500 KONTEYNERİN KURULUMU DEVAM EDİYOR"

Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı süren konteynerlerde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, depremden etkilenen 10 ilde vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacak yerlerin kurulumunu yaptıklarını, Gaziantep, Nurdağı ve İslahiye'de 4 bin 500 konteynerin kurulumunun devam ettiğini söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZI KONTEYNER KENTLERE YERLEŞTİRİYORUZ"

Kurum, bugün itibarıyla bin konteynerin kurulumunun tamamlandığını dile getirerek, "Vatandaşlarımızı konteyner kentlere yerleştiriyoruz. Diğer taraftan da TOKİ'mizin koordinasyonunda, 10 ilde Bakanlığımızın tüm birimleriyle tüm iştiraklerimizle inşaat sürecine gireceğiz ve hasar tespitinin tamamlanmasını müteakip de etap etap inşaat süreçlerini 10 ilde eş zamanlı başlatacağız" ifadelerini kullandı. Ön alanların seçimini tamamlayarak, ön etütlere başladıklarını anlatan Kurum, üniversitelerden değişik meslek dallarındaki akademisyenlerle bir araya gelerek, tespit edilen ön yerleşim yerlerinin kalıcı yerleşim yerleri olmasıyla ilgili çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

"TOKİ'YLE YAPTIĞIMIZ 1 MİLYON 180 BİN KONUTUN HEPSİ DİMDİK AYAKTA"

Binaların zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve altına dükkan olmadan inşa edileceğinin altını çizen Kurum, "Stabil bir betonarme olsun istiyoruz. Radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle gerçekleştireceğiz. TOKİ'yle yaptığımız 1 milyon 180 bin konutun hepsi dimdik ayakta, hiçbir bina yıkılmadı, hiçbir binada vatandaşımız hayatını kaybetmedi. Daha önceki depremlerde olduğu gibi burada da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın konutlarını teslim ediyor olacağız" diye konuştu.

"ALANLARIN AYRINTILI ETÜTLERİNİ YAPIYORUZ"

Bakan Kurum, depremin ağır hasara neden olduğu Nurdağı, İslahiye, Hatay, Antakya, Elbistan, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi şehir merkezlerinde ayrıntılı incelemeler yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti; "Bu alanların ayrıntılı etütlerini yapıyoruz. Zemin kalitesi nedir? Sıvılaşma var mı, yok mu? Fay hattına mesafesi nedir? Tüm bu etütleri yaptıktan sonra şehirdeki kültürel dokuyu, demografik yapıyı, şehrin 50-100 yılını planlayacak anlayışla burada yerleşime uygun yer var ise oraya zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yapılacak ama zemin kalitesi kötüyse, sıvılaşma varsa, fay hattına yakınsa kesinlikle buralarda yapılaşma yapılmayacak. Buradaki mülkiyet sahibi vatandaşlarımızı da gerek trampa yapmak, gerek takas yapmak, gerek imar transferiyle onları mağdur etmeden şehrin çeperindeki belirlediğimiz sağlam, güvenli alanlara taşınmalarını gerçekleştireceğiz.

"VATANDAŞLARIMIZI KONTEYNER KENTLERE YERLEŞTİRİYORUZ"

Kurum, bugün itibarıyla bin konteynerin kurulumunun tamamlandığını dile getirerek, "Vatandaşlarımızı konteyner kentlere yerleştiriyoruz. Diğer taraftan da TOKİ'mizin koordinasyonunda, 10 ilde Bakanlığımızın tüm birimleriyle tüm iştiraklerimizle inşaat sürecine gireceğiz ve hasar tespitinin tamamlanmasını müteakip de etap etap inşaat süreçlerini 10 ilde eş zamanlı başlatacağız" ifadelerini kullandı. Ön alanların seçimini tamamlayarak, ön etütlere başladıklarını anlatan Kurum, üniversitelerden değişik meslek dallarındaki akademisyenlerle bir araya gelerek, tespit edilen ön yerleşim yerlerinin kalıcı yerleşim yerleri olmasıyla ilgili çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

"TOKİ'YLE YAPTIĞIMIZ 1 MİLYON 180 BİN KONUTUN HEPSİ DİMDİK AYAKTA"

Binaların zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve altına dükkan olmadan inşa edileceğinin altını çizen Kurum, "Stabil bir betonarme olsun istiyoruz. Radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle gerçekleştireceğiz. TOKİ'yle yaptığımız 1 milyon 180 bin konutun hepsi dimdik ayakta, hiçbir bina yıkılmadı, hiçbir binada vatandaşımız hayatını kaybetmedi. Daha önceki depremlerde olduğu gibi burada da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın konutlarını teslim ediyor olacağız" diye konuştu.

"ALANLARIN AYRINTILI ETÜTLERİNİ YAPIYORUZ"

Bakan Kurum, depremin ağır hasara neden olduğu Nurdağı, İslahiye, Hatay, Antakya, Elbistan, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi şehir merkezlerinde ayrıntılı incelemeler yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti; "Bu alanların ayrıntılı etütlerini yapıyoruz. Zemin kalitesi nedir? Sıvılaşma var mı, yok mu? Fay hattına mesafesi nedir? Tüm bu etütleri yaptıktan sonra şehirdeki kültürel dokuyu, demografik yapıyı, şehrin 50-100 yılını planlayacak anlayışla burada yerleşime uygun yer var ise oraya zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yapılacak ama zemin kalitesi kötüyse, sıvılaşma varsa, fay hattına yakınsa kesinlikle buralarda yapılaşma yapılmayacak. Buradaki mülkiyet sahibi vatandaşlarımızı da gerek trampa yapmak, gerek takas yapmak, gerek imar transferiyle onları mağdur etmeden şehrin çeperindeki belirlediğimiz sağlam, güvenli alanlara taşınmalarını gerçekleştireceğiz.