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Bahçeli, Erdoğan'a verdiği desteğin boyutunu Sinan Oğan üzerinden anlattı: İçimiz acısa bile ses çıkarmadık

Bahçeli, Erdoğan'a verdiği desteğin boyutunu Sinan Oğan üzerinden anlattı: İçimiz acısa bile ses çıkarmadık

Bahçeli, Erdoğan'a verdiği desteğin boyutunu Sinan Oğan üzerinden anlattı: İçimiz acısa bile ses çıkarmadık
Admin
Admin
21 Kasım 2023 Salı 16:14

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği desteğin boyutunu 2017 yılında partiden ihraç edilen ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Erdoğan'a verdiği destekle bilinen Sinan Oğan üzerinden anlattı. Bahçeli, "Cumhurbaşkanımıza seçim döneminde kiminle istiyorsa temas kurmasına destek verdik. Hatta partimizden ihraç edilen bir şahısla aynı kareye girmeye, içimiz acısa bile ses çıkarmadık. Sanırım herkes mesajı aldı" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "50+1 şartı değişmeli" yorumuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan MHP lideri Bahçeli dikkat çeken ifadeler kullandı.

ERDOĞAN'IN DEĞERLENDİRMELERİ TUTARLI VE ANLAMLI"

"Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri tutarlı ve anlamlıdır. Fakat bu konuda bizim söylediğimiz sözler de bellidir ve esasen hiç değişim göstermemiştir. Vekil de belediye başkanı da seçmiyoruz, cumhurbaşkanı seçiyoruz" ifadelerini kullanan Bahçeli, Erdoğan'a verdiği desteğin boyutunu da isim vermeden Sinan Oğan üzerinden anlattı.

SİNAN OĞAN'I ÇEKİLEN FOTOĞRAF ÜZERİNDEN GÜNDEME TAŞIDI

2017 yılında MHP'den ihraç edilen ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekle hatırlanan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ı seçim gecesi çekilen fotoğraf üzerinden gündeme getiren MHP lideri Bahçeli "Cumhurbaşkanımıza seçim döneminde kiminle istiyorsa temas kurmasına destek verdik. Hatta partimizden ihraç edilen bir şahısla aynı kareye girmeye, içimiz acısa bile ses çıkarmadık. Sanırım herkes mesajı aldı" diye konuştu.

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