Ayçiçek Yağı Fiyatları Ne Kadar? Ayçiçek yağına zam geldi mi? Bim, A101, Şok yağ fiyatları 2023

Ayçiçek Yağı Fiyatı Ne Kadar?, zeytin Yağı Fiyatı Ne Kadar? Süpermarketlerde Ayçiçek yağ fiyatları yüksek enflasyonu yaşadığımız bugünlerde sık periyotlarla güncellenmekte. Vatandaşlarımız, en temel gıda maddeleri arasında yer alan Ayçiçek yağı fiyatları değişimini yakından takip ederken, düzenli olarak alışveriş öncesi hangi marketlerde ucuz yağ arayanlar bu haber tam size göre...

Tüm bakkal ve marketlerde satılan bilinen Ayçiçek yağı markaları ile birlikte Bim, A101 ve Şok gibi büyük zincir marketler, kendilerine ait markaları ile müşterilerine daha uygun fiyatlarla ürün ulaştırabilmektedir. Tüketiciler için bütçe dostu seçenekler olarak karşımıza çıkan bu markaların da yer aldığı güncel Ayçiçek yağı litre fiyatlarını sizler için yazımızda derledik.

18 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı Ne Kadar?

Ayçiçek yağı 18 LT fiyatları için BİM, A101, Şok ve Migros’ta fiyat bilgisi bulunmamaktadır. Carrafour’da ise 18 litrelik Carrefour Ayçiçek yağı 520,00 TL’den satılmaktadır. Farklı markalara ait internetten satışı yapılan 18 litrelik Ayçiçek yağ fiyatları şu şekilde Ağustos ayına giriş yapmaktadır:

18 litre Biryağ Ayçiçek yağı 759,77 TL

18 litre Yudum Ayçiçek yağı 730,08 TL

18 litre Orkide Ayçiçek yağı 799,00 TL

18 litre Bizim Ayçiçek yağı 775,00 TL

18 litre Tarım Kredi Ayçiçek yağı 837,25 TL

18 litre Salat Ayçiçek yağı 875,00 TL

18 litre Trakyağ Ayçiçek yağı 750,00 TL

18 litre Abalı Ayçiçek yağı 649,96 TL

18 litre Olin Ayçiçek yağı 999,00 TL

18 litre Kristal Ayçiçek yağı 799,90 TL

18 litre Turyağ Ayçiçek yağı 750,00 TL

18 litre Komili Ayçiçek yağı 724,90 TL

5 LT Ayçiçek Yağ Fiyatları

Ayçiçek 5 litre yağ fiyatları 120,19 TL’den başlar ve 228,00 TL’ye uzanır. En uygun 5 litrelik yağ satışını TMO yaparken, BİM ve A101’de 134,00 TL fiyatla TMO’yu takip eder. Marketlerde ve internette Ayçiçek yağının 5 litresi fiyatlaması şöyledir:

TMO’da 5 litrelik Ayçiçek yağının fiyatı 120,19 TL’dir.

BİM ve A101’de satılan en uygun 5 litrelik Ayçiçek yağı fiyatı 134,00 TL’dir.

Şok Market ve Carrefour, 5 litrelik Ayçiçek yağını en uygun 147,50 TL’den satmaktadır.

1 LT Yağ Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Litre yağ fiyatları en uygun BİM’dedir. Süpermarketlerde ve internette litrelik Ayçiçek yağ fiyatları şu şekilde değişmektedir:

BİM’de 1 litrelik Ayçiçek yağının fiyatı 42,00 TL’den başlar.

A101’de, Şok Markette, Carrefour’da ve Migros’ta en ucuz 1 litre Ayçiçek yağı fiyatı 39,50 TL’dir.

BİM Ayçiçek Yağını Daha Mı Ucuz Satıyor?

BİM’de Ayçiçek yağının fiyatı en uygun 42,00 TL ile 1 litrelik seçeneklerdedir. BİM’de 1 litrelik Ayçiçek yağı A101, Şok ve Migros’a göre pahalıdır. 5 litrelik Ayçiçek yağını 134,00 TL’ye satan BİM, A101 ile aynı fiyattan satış yapmaktadır.

18 LT BİM Yağ Fiyatı Ne Kadar?

Bim’de Ayçiçek yağının 18 litresi satılmamaktadır. Bim’de satılan Ayçiçek yağları 1, 2 ve 5 litre olarak raflarda yer almaktadır. 18 litrelik yağlar için Bim yerine farklı alternatif mağazalara ya da toptancılara başvurabilirsiniz.

BİM 5 LT Ayçiçek Yağ Fiyatları Ne Kadar?

Bim’de 5 litrelik Ayçiçek yağı fiyatları 131 liradan başlıyor. Sole ve Biryağ için Bim Market fiyatları şu şekildedir:

5 litre Sole Ayçiçek Yağı 165,00 TL

5 litre Biryağ Ayçiçek Yağı 179,91 TL

1 LT BİM Ayçiçek Yağ Fiyatları Güncel

Bim’de litrelik yağlar 39,00 TL başlangıç fiyatı ile satılıyor. Sole marka litrelik Ayçiçek yağının satıldığı Bim’de güncel fiyatlar aşağıda paylaşılmaktadır:

1 litre Sole Ayçiçek Yağı 42,00 TL

2 litre Sole Ayçiçek Yağı 89,00 TL

A101 Yağ Fiyatları Daha Mı Ucuz?

A101’de yağ fiyatları muadil pek çok markete göre uygundur. A101’de Ayçiçek yağının litresi 39,50 TL’den satılmaktadır. Bim’e göre A101 Ayçiçek yağı litre fiyatları ucuzken, Migros ve Şok Market ile aynıdır.

2 litrelik yağda A101’in en ucuz fiyatı 73,00 TL ile BİM’in gerisindedir. Migros’tan ve Şok Marketten ise ucuzdur.

A101 18 LT Ayçiçek Yağ Fiyatları

A101’de 18 litrelik Ayçiçek yağı satılmamaktadır. En yüksek 5 litre Ayçiçek yağı satılan markette 1, 2, 3 ve 4,5 litre pet Ayçiçek yağı alternatifleri raflarda tüketiciler ile buluşmaktadır. Tıpkı BİM’de olduğu gibi 18 litre yağ için A101 dışındaki marketlere başvurabilirsiniz.

5 LT A101 Yağ Fiyatları Ne Kadar?

A101’de 5 litrelik Ayçiçek yağı fiyatları 134 liradan başlar. Ortalama 165 lira bandında satışı yapılan yağlar için bir fiyatlandırmadan söz edilebilir. Markalara göre 5 litrelik Ayçiçek yağları A101’de şu şekilde fiyatlanmaktadır:

5 litre Vera Ayçiçek yağı 147,50 TL

5 litre Yudum Ayçiçek yağı 159,90 TL

5 litre Orkide Ayçiçek yağı 144,90 TL

5 Litre Abalı Ayçiçek yağı 162,90 TL

5 Litre Komili Ayçiçek yağı 173,90 TL

5 Litre Torku Ayçiçek yağı 199,95 TL

5 Litre Biryağ Ayçiçek yağı 199,95 TL

A101 1 LT Yağ Fiyatları Güncel

A101’de litrelik yağlar 39,50 TL’den başlar. Vera, Biryağ, Komili ve Yudum marka Ayçiçek yağlarının satışı yapılan A101’de litrelik yağ fiyatları aşağıda paylaşılmaktadır:

1 litre Vera Ayçiçek yağı 39,50 TL

1 litre Komili Ayçiçek yağı 44,25 TL

1 litre Yudum Ayçiçek yağı 46,50 TL

2 litre Vera Ayçiçek yağı 73,00 TL

2 litre Komili Ayçiçek yağı 88,00 TL

ŞOK Market Yağ Fiyatları Ne Kadar?

Şok markette yağ fiyatları 39,50 TL’den başlar ve artan litre ile değişen fiyata göre 169,95 TL’ye ulaşır. Şok Markette Evin, Lio ve Komili marka yağ satışı yapılmaktadır. 1 litreden başlayan ve 2 ile 5 litre yağ seçeneklerinin de yer aldığı Şok market yağ fiyatları Ağustos 2023 döneminde şu şekilde belirlendi:

1 litre Evin Ayçiçek yağı 39,50 TL

1 litre Lio Riviera Zeytinyağı 132,00 TL

1 litre Lio Naturel Sızma Zeytinyağı 159,00 TL

2 litre Evin Ayçiçek yağı 73,50 TL

TMO Ayçiçek Yağ Fiyatı Ne Kadar?

TMO’da Ayçiçek yağ fiyatları Ağustos ayında yapılan zamla birlikte artışa geçti. 5 litrelik TMO Ayçiçek yağı fiyatları 135 TL’dir.

BİM SOLE Ayçiçek Yağ Fiyatı

Bim’de SOLE Ayçiçek yağ fiyatı litresine göre farklı seyreder. 1 litre Sole Ayçiçek yağı 42,00 TL iken Sole Ayçiçek yağının 2 litresi 89,00 TL’dir. Sole yağın 5 litresi ise BİM’de 245,00 TL’ye satılmaktadır.

Yudum 5 LT Ayçiçek Yağ Fiyatları

5 litrelik yudum Ayçiçek yağ fiyatları 159,90 TL’den başlamaktadır. Pet ve teneke seçenekleri ile satışı yapılan 5 litrelik Yudum Ayçiçek yağı marketlerde satılmaktadır. A101’de 1,25 litre seçeneği ile satılan Yudum Ayçiçek yağı, BİM ve ŞOK market raflarında yer almaz.

Carrefour’da 5 litre pet Yudum Ayçiçek yağı 159,90 TL’den satılırken, teneke için Carrefour’un fiyatı 160,20 TL’dir. Migros’ta ise Yudum Ayçiçek yağının 1 litresi 48,50 TL, 2 litresi 89,95 TL, 3 litresi 119,90 TL ve 4 litresi 149,90 TL’den satılmaktadır.

A101

A101’de Yudum marka yağ satışı Ayçiçek yağı ile Omega 3 gurubunda yapılmaktadır. A101’de 1,25 litrelik Yudum Ayçiçek yağı fiyatı 57,95 TL’dir. 3 litrelik Yudum Omega 3 sıvı yağ ise 119,90 TL’den satılmaktadır.

BİM

BİM’de Yudum marka Ayçiçek yağı satışı yapılmamaktadır. BİM’de sadece Sole ve Biryağ marka farklı litre seçenekleri ile Ayçiçek yağı satışı yapılmaktadır.

ŞOK

ŞOK Yudum Ayçiçek yağı satmaz. Şok Marketten Ayçiçek yağı almak için Evin ve Komili marka ürünlere başvurabilirsiniz.

Bizim Ayçiçek Yağ Fiyatları

Bizim Toptan Markette Bizim Ayçiçek yağının litre fiyatı 39,50 TL, 2 litresinin fiyatı ise 73,50 TL’dir. 5 litrelik Bizim Ayçiçek yağı Bizim Toptan Markette 184,90 TL’den satılmaktadır. Bizim Yağ PTT AVM’de ise 4 litrelik pet seçeneği ile 139,90 TL’den adrese teslim satılmaktadır.

BİM

BİM’de Bizim marka Ayçiçek yağı satışı yapılmamaktadır. BİM’den Sole ve Biryağ marka Ayçiçek yağlarının farklı litre seçeneklerinden satın alabilirsiniz.

A101

A101’de Bizim Ayçiçek yağı satılmaz. A101’de Vera, Biryağ, Yudum, Torku ve Komili marka Ayçiçek yağları satılmaktadır.

ŞOK

ŞOK’ta Bizim yağ satışı yapılmamaktadır. Ülker Gruba ait olan Bizim markası, Şok yerine yine Ülker markası olan Bizim Toptan Marketten satılmaktadır.

ŞOK Market 5 LT Ayçiçek Yağ Fiyatları

Şok Market’te 5 litrelik Ayçiçek yağı sadece Evin markasında satılmaktadır. Evin Ayçiçek yağının 5 litresi Şok Markette 147,50 TL’den satılmaktadır. Aynı markanın mısırözü yağı ise Şok’ta 199,95 TL’den raflarda yerini almaktadır.

Carrefour Ayçiçek Yağı Fiyatları

Carrefour’da Ayçiçek yağları 4 farklı marka ile raflarda yer alır. 1, 2, 3, 4 ve 5 litre seçenekleri ile farklı markalara ait Carrefour’da satılan Ayçiçek yağlarının fiyatlandırması aşağıda tek tek sıralanmaktadır: