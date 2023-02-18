Arama kurtarma çalışmaları sırasında aniden çıkan güvercin, paniğe neden oldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. İçişleri Bakanı Soylu, felaketin 12. gününde toplam can kaybının 39 bin 672'ye yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise 108 bin 68 olarak açıklandı.