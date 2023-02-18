Arama kurtarma çalışmaları sırasında aniden çıkan güvercin, paniğe neden oldu

Hatay'da ir enkazda yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında ilginç anlar yaşandı. Hasar gören binadan aniden çıkan güvercin, paniğe neden olurken, ekiplerin düdük çalarak enkazdan çıkmaya çalıştığı o anlar kameraya yansıdı.
Hatay Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin canlı olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yan tarafta ayakta kalan bir binadan galeri açarak enkaza girmek istedi.
PANİĞE NEDEN OLDU
Ekiplerin çalışması sırasında binadan aniden çıkan güvercin ise paniğe neden oldu. Enkaz üzerindeki arama kurtarma çalışanları düdük çalarak alanı terk etmeye başladı.
GÜVERCİN OLDUĞU ANLAŞILDI
Kısa süre sonra binadan çıkanın sadece bir kuş olduğu anlaşıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları devam ediyor.