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Arama kurtarma çalışmaları sırasında aniden çıkan güvercin, paniğe neden oldu

Hatay'da ir enkazda yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında ilginç anlar yaşandı. Hasar gören binadan aniden çıkan güvercin, paniğe neden olurken, ekiplerin düdük çalarak enkazdan çıkmaya çalıştığı o anlar kameraya yansıdı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında aniden çıkan güvercin, paniğe neden oldu
Kamusaati
Kamusaati
18 Şubat 2023 Cumartesi 00:34

Hatay Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin canlı olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yan tarafta ayakta kalan bir binadan galeri açarak enkaza girmek istedi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Ekiplerin çalışması sırasında binadan aniden çıkan güvercin ise paniğe neden oldu. Enkaz üzerindeki arama kurtarma çalışanları düdük çalarak alanı terk etmeye başladı.

GÜVERCİN OLDUĞU ANLAŞILDI

Kısa süre sonra binadan çıkanın sadece bir kuş olduğu anlaşıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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