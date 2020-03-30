AÖF Anadolu üniversitesi açık öğretim bahar dönemi sınavları evden online internet üzerinden mi yapılacak 2020

AÖF açık öğretim bahar dönemi sınavları evden mi yapılacak,AÖF sınavları korona virüsü nedeni ile online yapılacak

AÖF Anadolu üniversitesi açık öğretim bahar dönemi sınavları evden online internet üzerinden mi yapılacak 2020
30 Mart 2020 Pazartesi 14:55

SON DAKİKA..

Tüm dünyayı tehdit eder hale gelen korona virüsü ülkemizde de geniş önlem alınmasına sebeb oluyor.Birçok toplantı,konser,sınav vb her şey iptal edildi..Vaka sayısının hızla artması yeni önlemlerinde alınmasına sebebiyet veriyor.

İşte son dakika gelişmesi

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI 2020 EVDEN İNTERNET ÜZERİNDEN ONLİNE YAPILACAK

Haberi bir kaynaktan teyit ettirdik ancak resmi bir açıklama gelmemesine rağmen AÖF Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim sınavları internet üzerinden online yapılabilir.Bu karar her an alınabilir.Ya da sınavların ertelenmesi gündemde.

Ancak resmi açıklama gelmemesi için kesin olarak online internet üzerinden sınav yapılacak diyemiyoruz.Açıklama yayınlanır yayınlanmaz kamusaati.com sitemiz üzerinden bu haberin ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

Sınavlar ertelenirse muhtemelen birçok açık öğretim fakültesi öğrencisi sıkıntı yaşayacak.Bu yüzden Anadolu Üniversitesi Rektörü  Prof.Dr ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI sınavların online ortamda yapılabileceği yönünde açıklamalarda bulundu..

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Erkan çetinkaya - 3 saat önce
Anadolu Yakası'nda çalışıyorum. Avrupa'da işyeri Kuran ondan dolayı işime Gidemiyorum bir de Nişanlım var. Nişanlım Türk olmadığı için Özbekistanlı sadece ben bakıyorum ona. Sadece görmeye işine Gidiyorum Tekstilde iş olmayınca İşsiz kaldım.
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