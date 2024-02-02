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Ankara'da okul servislerine zam! Kısa mesafe 12 bin TL oldu

Başkent'te sömestir tatili sona ermeden okul servis ücretlerinde tarife değişikliğine gidildi ve zam kararı alındı. Böylelikle en kısa mesafe ücreti yıllık 11 bin 960 TL'ye yükseldi.

Ankara'da okul servislerine zam! Kısa mesafe 12 bin TL oldu
Kamusaati
Kamusaati
02 Şubat 2024 Cuma 23:39

Toplu taşımaya yapılan zamlardan okul servisleri de nasibini aldı.

Zam kararının çıktığı illerden biri de Ankara oldu.

Yüzde 15 zam kararı

Şimdilerde sömestir tatilinde olan ve pazartesi günü eğitim-öğretim hayatının yeniden başlamasından önce ara zam geldi.

Veliler henüz özel okullardaki fiyat artışlarına tepki gösterirken bu kez okul servislerine yüzde 15 zam yapıldı.

En kısa mesafe 12 bin TL

Böylelikle Başkent'te en kısa mesafe okul servis ücreti yıllık 11 bin 960 TL oldu.

En uzun mesafe ücreti ise yıllık 17 bin 720 TL olarak belirlendi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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