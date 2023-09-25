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Akaryakıta bu kez indirim geliyor! Benzin 37 lira seviyelerine düşecek

Son dönemde zam üstüne zam gelen akaryakıta bu kez indirim geliyor. Benzin 27 Eylül Çarşamba gününden itibaren 1 lira 15 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 37 lira 41 kuruşa düşecek.

Akaryakıta bu kez indirim geliyor! Benzin 37 lira seviyelerine düşecek
Kamusaati
Kamusaati
25 Eylül 2023 Pazartesi 21:04

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son olarak benzine 13 Eylül'de 2 lira 3 kuruş, motorine ise 14 Eylül'de 1 lira 64 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor.

27 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 15 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 37 lira 41 kuruşa, İzmir'de 38 lira 11 kuruşa, Ankara'da ise 38 lira 1 kuruşa düşecek. Motorinin fiyatı ise 40 liranın üzerinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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