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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında "asgari ücrete ara zam" iddialarına son noktayı koydu. Dağ, "Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreç olmayacak diyebilirim" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok
Kamusaati
Kamusaati
25 Haziran 2024 Salı 13:28

CHP heyetinin dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdiği ekonomi zirvesinde "Asgari ücrete ve emekliye zam talebini" iletmesi sonrası, gözler Ak Parti'ye çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrette oluşan ara zam beklentisine ilişkin, "Böyle bir çalışma yok" dedi.

asgari ücretler ülkenin ekonomik koşulları, enflasyon ve işçi sendikalarının talepleri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Yeni bir ara zam yapılıp yapılmayacağı hükümetlerin ve ilgili kurumların alacakları kararlara bağlıdır. Güncel bilgi için yerel haber kaynakları veya ilgili resmi açıklamaları takip etmek en doğrusu olacaktır.

CNN TÜRK'te gazeteci Dicle Canova'nın konuğu olan Hamza Dağ, "Asgari ücrette ara zam olacak mı sorusuna "Covid'den sonra yaşadığımız süreç... Asgari ücrette yılda 2 kez tarafları bir araya getirdik. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim" karşılığını verdi.

"YENİ VERGİ DÜZENLEMESİNDE SOMUTLAŞAN BİR ŞEY YOK"

Hamza Dağ yeni vergi düzenlemesine ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptığını ifade ediyor. Henüz somutlaşan bir takım şeyler yok. Basın mensupları bazı haber kaynaklarından aldığı bilgilerden yansıtıyor, bakanlık yalanlıyor" dedi.

"VERGİ REFORMUNA İHTİYAÇ VAR"

Dağ'ın yorumda bulunduğu bir başka konu da 10 kat zamlanacağı konuşulan yurt dışı çıkış harçları oldu. Hamza Dağ, "Henüz bir noktaya gelmiş değiliz deniliyor bana da. Doğrudan vergileri artıracak, dolaylı vergileri azaltacak sürece gitmemiz gerekiyor. Vergi reformuna ihtiyaç var. Bazı adımlar mutlaka atılacak" ifadelerini kullandı.

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