AK Parti'de tartışma yaratan "ıstakoz" paylaşımı: Herkes kendine gelsin ya da bu partiden defolup gitsin

Ak Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması partiyi karıştırdı.

AK PARTİLİ BİRİNCİ'DEN SERT TEPKİ

Ak Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Bursalı'nın paylaşımına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birinci, şu paylaşımda bulundu; "Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız!

"BURASI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN PARTİSİDİR KARDEŞİM"

O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz. Sizin bu tavrınıza, bu ruh halinize hangi parti uygunsa, oraya gideceksiniz! Yer sofralarında kurulmuş, emekle, darbeler, bin bir badireler atlatmış bu partide siz ve sizin gibilere yer yok. Siz burayı babanızın çiftliği zannediyorsunuz, lakin burası halkın bağrından kopmuş, bu milletin öz evladı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisidir kardeşim!

"ÖLENE KADAR REİSİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Burada artık bu tavırda olanlara yer yok! Biz, size rağmen, sizin gibileri tek tek ayıklayana kadar, ölene kadar Reisimize sahip çıkacağız.

"UZUN UZUN YAZARDIM AMA..."

Siz, bizim tane tane topladıklarımızı, kamyonu devirerek dökmeye çalışsanız da biz, yılmadan, sizlerden ve sizin gibilerden partimizin izzetini koruyacağız. Uzun uzun yazardım, sabaha kadar yazardım, ama o fotoğraf, inanın bana, bu kadar yazmayı bile hak etmiyor. Aslında tek cümle yeter; "Partimizden defolup gidin kardeşim" konu bu kadar basit."

HATAY MİLLETVEKİLİ ÖZEL DE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de Bursalı'nın "ıstakoz" paylaşımına tepki göstererek "Hem halktan sokaktan kopuk hem de yediğini gezdiğini paylaşacak kadar görgüsüz…" dedi.