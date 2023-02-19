AFAD'dan hasarlı binalar için tahliye genelgesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetzedelerin hasarlı yapılardaki eşyalarının tahliyesine yönelik genelge yayınladı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 14 gün geçti.

Yıkıcı depremin etkileri gün geçtikçe ortaya çıkıyor.

40 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği deprem bölgeleri enkaza dönüştü.

Enkaz kaldırma çalışmaları başladı

11 ili etkileyen depremler Hatay ve Kahramanmaraş haricindeki diğer illerde arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Öte yandan 11 ilde enkaz kaldırma çalışmalarına başlanıldı.

Konuya ilişkin vatandaşları uyaran Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, afetzedelerin hasarlı yapılardaki eşyalarının tahliyesine yönelik genelge yayımladı.

Tahliye esasları belirlendi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak çalışma sonucu, deprem bölgelerinde "yıkık", "acil yıktırılacak" ve "ağır hasarlı" yapılardaki eşyaların tahliyelerine yönelik esaslar belirlendi.

Ağır hasarlı binalara giriş kesinlikle yasaklandı

Bu kapsamda, AFAD tarafından hazırlanan genelgede, afet gören alanlarda "yıkık" ve "acil yıktırılacak yapı" niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi.

Genelge yayınlandı

Bu planlamaların iletişim çadırlarında vatandaşla paylaşılacağı belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

Can güvenliği olmayan binalara girilemeyecek

Uzman raporunda 'girilemez' şeklinde belirtilmesi durumunda can güvenliğini teminen yapıya girişe izin verilmeyecektir.

30 dakikalık raporda özel eşyalar alınacak

Yapıya kontrollü 30 dakika girilebilir raporu verilmesi durumunda, 30 dakika kadar süre içerisinde yalnızca değerli eşya (pasaport, kıymetli evrak benzeri) alımına müsaade edilecektir.

2 saatlik izinlerde 4 kişi girebilecek

Yapıya kontrollü 2 saat girilebilir raporu verilmesi durumunda, 2 saat içerisinde en fazla 4 kişi binaya girmek suretiyle eşyalarını alabilecektir.



Yapıya sabitlenmiş ve sökümü esnasında titreşim yaratacak her türlü faaliyet kesinlikle yasaktır.



Mutfak dolabı, kalorifer peteği, pvc kapı pencere, her türlü yapıya monte aksamlar, elektrik ve aydınlatma tesisatı vb eşyaların sökülmesi, alınması kesinlikle yasaktır. Tahliye çalışmalarının genel koordinasyonu valilikler/kaymakamlıklar tarafından sağlanacaktır.

Kolluk kuvvetleriyle girelecek

Tahliye, kolluk kuvvetleri gözetiminde gerçekleştirilecek olup belirtilen tüm kurallara uyulması zorunludur.