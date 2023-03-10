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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar "sağlık sorunları" nedeniyle görevinden istifa etti

Sorunlarını anlatmaya çalışan depremzedelere gülerek karşılık vermesiyle tepki çeken Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar "sağlık sorunları" nedeniyle görevinden istifa etti
Kamusaati
Kamusaati
10 Mart 2023 Cuma 22:12

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 3 yıldır sürdürdüğü Adıyaman Valiliği görevinden istifa etti. Çuhadar, depremin vurduğu Adıyaman'da sorunlarını anlatmaya çalışan depremzedelere gülerek karşılık vermesiyle tepki çekmişti.

VALİLİK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Adıyaman Valiliği tarafından Mahmut Çuhadar adına yapılan açıklama şu şekilde: "Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşerilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası valilikte protesto gösterisi yapılmıştı. Protestoya katılan bazı vatandaşlar, bu sırada güldüğü gerekçesiyle Vali Çuhadar'a tepki göstermişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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