Abisinin evinde yengesini başka bir adamla bastı

Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan aldatma videolarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre; abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı bir adamla yarı çıplak halde yakaladı.

TEHDİTLER SAVURMAYA BAŞLADI

O anları kayda alan kişi, hem yengesine hem de birlikte yakaladığı adama tehditler savurdu. Kadın o anlarda "Onun suçu yok abi" dese de öfkeli adamı sakinleştiremedi. Video, kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.