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Abisinin evinde yengesini başka bir adamla bastı

Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Abisinin evinde yengesini başka bir adamla bastı
Kamusaati
Kamusaati
23 Şubat 2024 Cuma 12:53

Sosyal medyada paylaşılan aldatma videolarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre; abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı bir adamla yarı çıplak halde yakaladı.

TEHDİTLER SAVURMAYA BAŞLADI

O anları kayda alan kişi, hem yengesine hem de birlikte yakaladığı adama tehditler savurdu. Kadın o anlarda "Onun suçu yok abi" dese de öfkeli adamı sakinleştiremedi. Video, kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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