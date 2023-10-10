ABD, İngiltere ve müttefikler Hamas saldırısını kınadı, İsrail'e desteklerini ifade etti

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın liderleri ortak bir bildiri yayınlayarak Hamas'ın İsrail'e saldırısını kınadı ve Tel Aviv'e desteklerini dile getirdi. Bildiride "Bugün, İsrail Devleti'ne kararlı ve birleşik desteğimizi ifade ediyoruz ve Hamas'ı ve onun korkunç terör eylemlerini kesin bir şekilde kınadığımızı ifade ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail'in sert karşılık vermesiyle bölge kanlı çatışmalara sahne olmaya devam ederken, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın liderleri Pazartesi günü ortak bir bildiri yayınlayarak Filistinli grup Hamas'ın İsrail'e saldırısını kınadı ve Tel Aviv'e desteklerini dile getirdi. "TERÖR EYLEMLERİNİ KESİN BİR ŞEKİLDE KINIYORUZ" 5 ülkenin yayınladığı ortak bildiride "Bugün, İsrail Devleti'ne kararlı ve birleşik desteğimizi ifade ediyoruz ve Hamas'ı ve onun korkunç terör eylemlerini kesin bir şekilde kınadığımızı ifade ediyoruz. Hamas'ın terör eylemlerinin hiçbir gerekçesi, hiçbir meşruiyeti olmadığını ve evrensel olarak kınanması gerektiğini açıkça belirtiyoruz. Terörizmin hiçbir zaman haklı bir gerekçesi olamaz. Son günlerde dünya, Hamaslı teröristlerin aileleri evlerinde katletmesini dehşet içinde izledi" ifadeleri yer aldı.

"YAŞLI KADIN, ÇOCUK VE AİLELERİNİN TAMAMI KAÇIRILDI"

Açıklamada, bir müzik festivalinde eğlenen 200'den fazla gencin katledildiği ve şu anda rehin tutulan yaşlı kadın, çocuk ve ailelerin tamamının kaçırıldığı belirtildi. Liderler ayrıca İsrail'in kendisini savunma çabalarına desteklerini de yinelediler.

"FİLİSTİN HALKINA DAHA FAZLA TERÖRDEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY SUNMUYOR"

Açıklamada ayrıca "İsrail'e düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırıları avantaj elde etmek için istismar edeceği bir an olmadığını da vurguluyoruz. Hepimiz Filistin halkının meşru özlemlerini tanıyoruz ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için eşit adalet ve özgürlük önlemlerini destekliyoruz. Ancak hata yapmayın: Hamas bu özlemleri temsil etmiyor ve Filistin halkına daha fazla terörden başka hiçbir şey sunmuyor. İsrail'in kendisini savunabilmesini sağlamak ve sonuçta barışçıl ve entegre bir Orta Doğu bölgesinin koşullarını oluşturabilmek için önümüzdeki günlerde müttefikler ve İsrail'in ortak dostları olarak birlik ve koordinasyon içinde kalacağız" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Filistinli Hamas grubu Cumartesi günü erken saatlerde İsrail'e karşı El Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlattı; roket yağmuru yağdırdı ve İsrail'e karadan, havadan ve denizden sızdı. Sürpriz saldırının, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın basılmasına ve yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan şiddetine tepki olarak gerçekleştiği belirtildi. İsrail ordusu misilleme olarak Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı Demir Kılıç Operasyonu'nu başlattı.

Gazze Sağlık Bakanlığı Salı günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, İsrail güçleri tarafından Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk ve 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiğini söyledi. Yaralı sayısının 4 bine yükseldiği belirtildi. Gazze İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun yüzlerce baskınla Gazze'ye yönelik "saldırısını yoğunlaştırdığını" söyledi.

İsrail ordusu, Gazze'ye gecede düzenlediği baskınlarda Hamas ve İslami Cihad gruplarına ait olduğunu iddia ettiği 500'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı. İsrail Sağlık Bakanlığı'na göre çatışmalarda en az 900 İsrailli öldürüldü ve 2.600'den fazla kişi de yaralandı