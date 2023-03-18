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833 liralık kirayı 5 bin liraya çıkartan ev sahibi gözaltına alındı

833 liralık kirayı 5 bin liraya çıkartan ev sahibi gözaltına alındı

833 liralık kirayı 5 bin liraya çıkartan ev sahibi gözaltına alındı
Kamusaati
Kamusaati
18 Mart 2023 Cumartesi 18:45

Adana'da aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkardığı öne sürülen ev sahibi, kiracının şikayeti üzerine gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Aynur Kaya (60) bundan 4 yıl önce İsmetpaşa Mahallesinde taşındığı ve aylık 833 lira kira bedeli karşılığı oturduğu evin yıllık sözleşmesinin bittiğini, ev sahibinin aylık kirayı 5 bin liraya çıkardığını, ayrıca evden çıkmadığı için ev sahibinin elektrik ve suyu kapattırdığını öne sürerek polise şikayetçi oldu.

Ayrıca Kaya, eşinin kendisini 20 yıl önce terk ettiğini, evde yatağa mahkum annesi ve kız kardeşiyle yaşadığını devletin verdiği aylık 6 bin lira yardım maaşıyla geçimini sağladığını yıllık 60 bin lira olan kirayı ödeyemeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine polis harekete geçerek ev sahibi Emin Ç.'yi (37) gözaltına aldı. Ev sahibinin emniyetteki ifadesinde elektrik ve suyu kapattırmadığını, iki saatinde arızalandığını, Aynur Kaya'yı da 4 yıldır idare ettiğini yüksek kira bedeli de istemediğini söylediği öne sürüldü.

Ev sahibi ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Burada basın mensuplarının sorusu üzerine yapılan haberin yalan olduğunu haksız yere gözaltına alındığını söyledi. Ev sahibi daha sonra adliyeye götürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde fahiş kira artışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Fahiş kira artışları deprem bölgesinin, deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir. Elbette devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın, karakollardan, 112'ye kadar, savcılıklarımızdan her türlü kamuda başvurulabilecek noktaya kadar başvurmalarını istiyoruz" demişti.

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