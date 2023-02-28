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6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı: Kemal Kılıçdaroğlu

Ensonhaber’in Ankara kulislerinden elde ettiği bilgilere göre; Meral Akşener’in de ikna olmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleşti.

6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı: Kemal Kılıçdaroğlu
Kamusaati
Kamusaati
28 Şubat 2023 Salı 00:00

Muhalefette yaşanan adaylık bilmecesi son buldu.

Uzun süren pazarlıkların ardından partiler arasında anlaşma sağlamdı.

Partisinden Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda tam yetki alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’e niyetini açık açık söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti

Masanın iki büyük partisi arasında yapılan son görüşmede Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nın adaylığını kabul etti.

Ensonhaber’in Ankara kulislerinden elde ettiği bilgiye göre; Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede ekonomi yönetiminin kendilerine verilmesini istedi. Akşener, bunun yanı sıra güçlü bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine talip oldu.

Şartı Başbakanlık oldu 

Meral Akşener’in 3. şartı ise Başbakanlık oldu.

Buna göre; seçimlerin kazanılması durumunda parlamenter sisteme geçildiğinde Meral Akşener Başbakan olarak görev yapacak.

Mart ayında yapılacak toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ilan edilmesi için özel bir program düzenlenecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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