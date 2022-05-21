23 Mayıs Pazartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde artan maymun çiçeği virüsünün Türkiye'ye de sıçradığı iddia edildi. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu iddia reddedildi. Bakanlığın açıklamasında, "Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.