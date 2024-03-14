2024 Özel Hastane Doğum Ücretleri Kaç lira? (Sezaryen, Normal, Suda Doğum) | SGK Doğumu Karşılıyor Mu?

Özel hastanelerde doğum yapacak olan anneler için tüm doğum paketi fiyatları ve özel hastane doğum ücretleri, 2024 yılı özel hastanelerin fiyat listesini içeriğimizden görebilirsiniz. SGK Özel Hastanede Doğumu Karşılar mı?, Epidural doğum, Suda doğum, Normal doğum ve Sezaryen doğum fiyatlarını inceleyebilir ve gideceğiniz özel hastaneler ile görüşebilirsiniz. Özel hastane doğum ücreti 2024 güncel tüm iller ve özel hastanelerin ortalama ücret bilgileri bu sayfada yer almaktadır.

Doğum, aileler için unutulmaz bir an olabilir, ancak bu anın maliyeti konusunda endişeler de olabilir. Bu makalede, 2024 yılı özel hastane doğum ücretleri hakkında bilgi vererek, ailelere bu önemli kararı verirken yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Özel Hastane Doğum Ücretleri

Özel Ortadoğu Hastanesi Doğum Ücretleri:

Normal doğum: 9.500 TL – 17.500 TL

Sezaryen doğum: 10.500 TL – 18.500 TL

Epidural doğum: 11.501 TL – 19.501 TL

Memorial Hastanesi Doğum Ücretleri:

Normal doğum: 9.000 TL – 23.500 TL

Sezaryen doğum: 10.000 TL – 27.500 TL

Epidural doğum: 13.501 TL – 17.501 TL

Çankaya Yaşam Hastanesi Doğum Ücretleri:

Normal doğum: 10.500 TL – 15.000 TL

Sezaryen doğum: 12.000 TL

Epidural normal doğum: 10.000 TL – 11.500 TL

Epidural sezaryen doğum: 10.500 TL – 12.500 TL

Ankara Umut Hastanesi Doğum Ücretleri:

Normal doğum: 9.500 TL – 15.500 TL

Sezaryen doğum: 15.500 TL – 20.500 TL

Epidural normal doğum: 10.500 TL – 18.500 TL

TOBB ETÜ Hastanesi Doğum Ücretleri:

Normal doğum: 10.500 TL – 16.500 TL

Sezaryen doğum: 16.500 TL – 21.500 TL

Epidural normal doğum: 11.500 TL – 19.500 TL

Kent Hastanesi Doğum Ücretleri:

Normal doğum: 13.000 TL – 16.000 TL

Sezaryen doğum: 14.500 TL – 19.000 TL

Epidural doğum: 17.500 TL – 21.000 TL

Fatih Hastanesi Doğum Ücretleri

Normal doğum: 9.500 TL

Sezaryen doğum: 12.100 TL

Epidural normal doğum: 13.500 TL

Epidural sezaryen doğum: 14.500 TL

Türkiye Hastanesi Doğum Ücretleri:

Normal doğum: 11.500 TL – 16.500 TL

Sezaryen doğum: 13.000 TL – 17.500 TL

Epidural normal doğum: 14.000 TL – 17.500 TL

Epidural sezaryen doğum: 15.000 TL – 18.500 TL

LIV Hospital Doğum Ücretleri:

Normal doğum: 13.500 TL – 18.500 TL

Sezaryen doğum: 18.500 TL – 25.500 TL

Epidural normal doğum: 14.500 TL – 26.500 TL

Epidural sezaryen doğum: 15.000 TL – 26.500 TL

Koru Hastanesi Doğum Ücretleri:

Normal doğum: 7.500 TL – 9.000 TL

Sezaryen doğum: 8.000 TL – 12.500 TL

Epidural normal doğum: 8.500 TL – 13.000 TL

Epidural sezaryen doğum: 9.000 TL – 11.500 TL

Florence Hastanesi Doğum Ücretleri:

Normal doğum: 11.000 TL

Sezaryen doğum: 15.500 TL

Epidural normal doğum: 18.000 TL

Epidural sezaryen doğum: 18.500 TL

En Çok Tercih Edilen Özel Hastanelerin Doğum Paketi Ücretleri

Acıbadem Hastanesi Doğum Ücretleri:

Normal doğum: 9.500 TL – 20.500 TL

Sezaryen doğum: 9.000 TL – 11.500 TL

Epidural doğum: 10.000 TL – 11.500 TL

Epidural sezaryen doğum: 9.500 TL – 16.500 TL

Medical Park Hastanesi Doğum Ücretleri:

Normal doğum: 8.500 TL – 20.500 TL

Sezaryen doğum: 8.500 TL – 26.500 TL

Epidural doğum: 11.500 TL – 15.500 TL

Amerikan Hastanesi Doğum Ücretleri:

Normal doğum: 14.500 TL

Sezaryen doğum: 22.000 TL

Epidural normal doğum: 17.000 TL

Epidural sezaryen doğum: 22.500 TL

Alman Hastanesi Doğum Ücretleri:

Normal doğum: 7.500 TL – 14.000 TL

Sezaryen doğum: 11.000 TL – 15.500 TL

Epidural normal doğum: 9.000 TL – 11.000 TL

Epidural sezaryen doğum: 12.000 TL – 13.500 TL

Magnet Hastanesi Doğum Fiyatları:

Normal doğum: 7.500 TL – 14.000 TL

Sezaryen doğum: 11.000 TL – 15.500 TL

Epidural normal doğum: 9.000 TL – 11.000 TL

Epidural sezaryen doğum: 12.000 TL – 13.500 TL

Central Hastanesi Doğum Ücretleri:

Normal doğum: 6.500 TL – 11.500 TL

Sezaryen doğum: 7.000 TL – 13.500 TL

Epidural normal doğum: 6.500 TL – 14.500 TL

Epidural sezaryen doğum: 7.500 TL – 15.500 TL

Doğum Paketleri Neleri Kapsar?

Dahil Olan Doğum Paketi Kapsamı:

Kadın hastalıkları ve doğumdan muayene

Rutin testler (örneğin, gebelik süreci boyunca yapılan kan testleri ve ultrason muayeneleri)

Yeni doğan muayenesi

Yeni doğanın topuk kanı testi

Yeni doğanın ilk aşıları

Normal veya sezaryen doğum (annenin tercihine ve sağlık koşullarına göre)

Bir veya iki gecelik yatış ücreti

Doğum sonrası emzirme danışmanlığı

Tek seferlik diyetisyen randevusu

Şeker yükleme testi (gestasyonel diyabet riskini değerlendirmek için)

Kardiyoloji testleri (anne ve/veya bebek için gerekli ise)

Gebelik takibini yapan doktoru, hastanedeki başka bir kadrolu doktorla değiştirme olanağı

Doğum Paketi Kapsamına Dahil Olmayan İşlemler:

Medikal tedavi amaçlı yatışlar (doğum sonrası komplikasyonlar veya diğer tıbbi sorunlar için)

Genetik testler

Muayene katılım payı

Suit oda (standart oda yerine daha özel bir oda talep edilirse ekstra ücret gerekebilir)

Kordosentez (amniyon sıvısının incelenmesi için bir tür invazif test)

Amniosentez (amniyon sıvısı örneği alınması için yapılan bir test)

CVS (Koryon Villus Örneklemesi – genetik testler için plasentadan doku örneği alınması)

Bu hizmetler, hastanenin ve doktorun belirlediği bir doğum paketi içinde sunulabilir, ancak her hastane ve doktorun sunduğu paketler farklılık gösterebilir. Bu nedenle, doğum paketi almadan önce hangi hizmetlerin dahil olduğunu ve hangilerinin ekstra ücrete tabi olduğunu netleştirmek önemlidir. Ayrıca, doğum öncesi ve sonrası süreçlerde hangi hizmetlere ihtiyaç duyulacağını doktorunuzla görüşmek faydalı olacaktır. Karekod Blog

SGK Özel Hastanede Doğum Ücretini Karşılıyor Mu?

Özel bir hastanede gerçekleştirilen normal vajinal doğum sonrasında, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), bu hizmetin 2.517 lirasını karşılıyor. Ancak hastane, sunulan ek hizmetler için hasta ya da hasta yakınından yüzde 200 oranında ilave ücret talep edebilir. Bu, SGK’nın ödediği tutarın iki katına, yani 5.034 liraya denk gelir. Sonuç olarak, normal vajinal doğum sonrası ödenecek toplam ücret, 7.551 liradan fazla olmamalıdır.

Bu durumda, hastane tarafından alınan ilave ücretin miktarını şüpheli bulduğunuzda, fatura, hizmet detayları ve rapor gibi belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmanız hasta hakları açısından önemlidir.

Özel hastaneler, sağlık hizmetleri sunmadan önce alınacak ilave ücret konusunda hasta veya hasta yakınının yazılı onayını almakla yükümlüdür. Eğer yazılı onay alınmamışsa, sonradan herhangi bir gerekçeyle ilave ücret talep edilmesi mevzuata aykırıdır. Bu tür taleplerin olması halinde, ayrıntılı fatura ve epikriz raporu hazırlanarak hastaya verilmesi zorunludur. Bu belgeler, yatan hastalar için taburcu olunduğu tarihe kadar ve diğer tedavilerde ise işlem yapıldığı tarihte hastaya teslim edilebilir.

Doğum Ücretleri Hakkında SSS

Hamileler özel hastanede ücret öder mi 2023? Mevzuata göre, hamile bir kadın sigortalı olsun ya da olmasın, doğum süreci acil bir durum olarak kabul edilir. Dolayısıyla, hamilelik sırasında herhangi bir kadın, en yakın özel hastaneye gittiğinde, hastane tarafından doğumun “acil” bir durum olarak değerlendirilip tedavi edilmesi ve bu hizmet için herhangi bir ek ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Bursa özel hastane doğum ücretleri ne kadar? Normal doğum: 13.500 TL – 18.500 TL, sezaryen doğum: 18.500 TL – 25.500 TL, epidural normal doğum: 14.500 TL – 26.500 TL ve epidural sezaryen doğum: 15.000 TL – 26.500 TL’dir.

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