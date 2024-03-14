2024 Özel Hastane Doğum Ücretleri Kaç lira? (Sezaryen, Normal, Suda Doğum) | SGK Doğumu Karşılıyor Mu?

Özel hastanelerde doğum yapacak olan anneler için tüm doğum paketi fiyatları ve özel hastane doğum ücretleri, 2024 yılı özel hastanelerin fiyat listesini içeriğimizden görebilirsiniz. SGK Özel Hastanede Doğumu Karşılar mı?, Epidural doğum, Suda doğum, Normal doğum ve Sezaryen doğum fiyatlarını inceleyebilir ve gideceğiniz özel hastaneler ile görüşebilirsiniz. Özel hastane doğum ücreti 2024 güncel tüm iller ve özel hastanelerin ortalama ücret bilgileri bu sayfada yer almaktadır.
Doğum, aileler için unutulmaz bir an olabilir, ancak bu anın maliyeti konusunda endişeler de olabilir. Bu makalede, 2024 yılı özel hastane doğum ücretleri hakkında bilgi vererek, ailelere bu önemli kararı verirken yardımcı olmayı amaçlıyoruz.
Özel Hastane Doğum Ücretleri
Özel Ortadoğu Hastanesi Doğum Ücretleri:
- Normal doğum: 9.500 TL – 17.500 TL
- Sezaryen doğum: 10.500 TL – 18.500 TL
- Epidural doğum: 11.501 TL – 19.501 TL
Memorial Hastanesi Doğum Ücretleri:
- Normal doğum: 9.000 TL – 23.500 TL
- Sezaryen doğum: 10.000 TL – 27.500 TL
- Epidural doğum: 13.501 TL – 17.501 TL
Çankaya Yaşam Hastanesi Doğum Ücretleri:
- Normal doğum: 10.500 TL – 15.000 TL
- Sezaryen doğum: 12.000 TL
- Epidural normal doğum: 10.000 TL – 11.500 TL
- Epidural sezaryen doğum: 10.500 TL – 12.500 TL
Ankara Umut Hastanesi Doğum Ücretleri:
- Normal doğum: 9.500 TL – 15.500 TL
- Sezaryen doğum: 15.500 TL – 20.500 TL
- Epidural normal doğum: 10.500 TL – 18.500 TL
TOBB ETÜ Hastanesi Doğum Ücretleri:
- Normal doğum: 10.500 TL – 16.500 TL
- Sezaryen doğum: 16.500 TL – 21.500 TL
- Epidural normal doğum: 11.500 TL – 19.500 TL
Kent Hastanesi Doğum Ücretleri:
- Normal doğum: 13.000 TL – 16.000 TL
- Sezaryen doğum: 14.500 TL – 19.000 TL
- Epidural doğum: 17.500 TL – 21.000 TL
Fatih Hastanesi Doğum Ücretleri
- Normal doğum: 9.500 TL
- Sezaryen doğum: 12.100 TL
- Epidural normal doğum: 13.500 TL
- Epidural sezaryen doğum: 14.500 TL
Türkiye Hastanesi Doğum Ücretleri:
- Normal doğum: 11.500 TL – 16.500 TL
- Sezaryen doğum: 13.000 TL – 17.500 TL
- Epidural normal doğum: 14.000 TL – 17.500 TL
- Epidural sezaryen doğum: 15.000 TL – 18.500 TL
LIV Hospital Doğum Ücretleri:
- Normal doğum: 13.500 TL – 18.500 TL
- Sezaryen doğum: 18.500 TL – 25.500 TL
- Epidural normal doğum: 14.500 TL – 26.500 TL
- Epidural sezaryen doğum: 15.000 TL – 26.500 TL
Koru Hastanesi Doğum Ücretleri:
- Normal doğum: 7.500 TL – 9.000 TL
- Sezaryen doğum: 8.000 TL – 12.500 TL
- Epidural normal doğum: 8.500 TL – 13.000 TL
- Epidural sezaryen doğum: 9.000 TL – 11.500 TL
Florence Hastanesi Doğum Ücretleri:
- Normal doğum: 11.000 TL
- Sezaryen doğum: 15.500 TL
- Epidural normal doğum: 18.000 TL
- Epidural sezaryen doğum: 18.500 TL
En Çok Tercih Edilen Özel Hastanelerin Doğum Paketi Ücretleri
Acıbadem Hastanesi Doğum Ücretleri:
- Normal doğum: 9.500 TL – 20.500 TL
- Sezaryen doğum: 9.000 TL – 11.500 TL
- Epidural doğum: 10.000 TL – 11.500 TL
- Epidural sezaryen doğum: 9.500 TL – 16.500 TL
Medical Park Hastanesi Doğum Ücretleri:
- Normal doğum: 8.500 TL – 20.500 TL
- Sezaryen doğum: 8.500 TL – 26.500 TL
- Epidural doğum: 11.500 TL – 15.500 TL
Amerikan Hastanesi Doğum Ücretleri:
- Normal doğum: 14.500 TL
- Sezaryen doğum: 22.000 TL
- Epidural normal doğum: 17.000 TL
- Epidural sezaryen doğum: 22.500 TL
Alman Hastanesi Doğum Ücretleri:
- Normal doğum: 7.500 TL – 14.000 TL
- Sezaryen doğum: 11.000 TL – 15.500 TL
- Epidural normal doğum: 9.000 TL – 11.000 TL
- Epidural sezaryen doğum: 12.000 TL – 13.500 TL
Magnet Hastanesi Doğum Fiyatları:
- Normal doğum: 7.500 TL – 14.000 TL
- Sezaryen doğum: 11.000 TL – 15.500 TL
- Epidural normal doğum: 9.000 TL – 11.000 TL
- Epidural sezaryen doğum: 12.000 TL – 13.500 TL
Central Hastanesi Doğum Ücretleri:
- Normal doğum: 6.500 TL – 11.500 TL
- Sezaryen doğum: 7.000 TL – 13.500 TL
- Epidural normal doğum: 6.500 TL – 14.500 TL
- Epidural sezaryen doğum: 7.500 TL – 15.500 TL
Doğum Paketleri Neleri Kapsar?
Dahil Olan Doğum Paketi Kapsamı:
- Kadın hastalıkları ve doğumdan muayene
- Rutin testler (örneğin, gebelik süreci boyunca yapılan kan testleri ve ultrason muayeneleri)
- Yeni doğan muayenesi
- Yeni doğanın topuk kanı testi
- Yeni doğanın ilk aşıları
- Normal veya sezaryen doğum (annenin tercihine ve sağlık koşullarına göre)
- Bir veya iki gecelik yatış ücreti
- Doğum sonrası emzirme danışmanlığı
- Tek seferlik diyetisyen randevusu
- Şeker yükleme testi (gestasyonel diyabet riskini değerlendirmek için)
- Kardiyoloji testleri (anne ve/veya bebek için gerekli ise)
- Gebelik takibini yapan doktoru, hastanedeki başka bir kadrolu doktorla değiştirme olanağı
Doğum Paketi Kapsamına Dahil Olmayan İşlemler:
Medikal tedavi amaçlı yatışlar (doğum sonrası komplikasyonlar veya diğer tıbbi sorunlar için)
Genetik testler
Muayene katılım payı
Suit oda (standart oda yerine daha özel bir oda talep edilirse ekstra ücret gerekebilir)
Kordosentez (amniyon sıvısının incelenmesi için bir tür invazif test)
Amniosentez (amniyon sıvısı örneği alınması için yapılan bir test)
CVS (Koryon Villus Örneklemesi – genetik testler için plasentadan doku örneği alınması)
Bu hizmetler, hastanenin ve doktorun belirlediği bir doğum paketi içinde sunulabilir, ancak her hastane ve doktorun sunduğu paketler farklılık gösterebilir. Bu nedenle, doğum paketi almadan önce hangi hizmetlerin dahil olduğunu ve hangilerinin ekstra ücrete tabi olduğunu netleştirmek önemlidir. Ayrıca, doğum öncesi ve sonrası süreçlerde hangi hizmetlere ihtiyaç duyulacağını doktorunuzla görüşmek faydalı olacaktır.Karekod Blog
SGK Özel Hastanede Doğum Ücretini Karşılıyor Mu?
Özel bir hastanede gerçekleştirilen normal vajinal doğum sonrasında, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), bu hizmetin 2.517 lirasını karşılıyor. Ancak hastane, sunulan ek hizmetler için hasta ya da hasta yakınından yüzde 200 oranında ilave ücret talep edebilir. Bu, SGK’nın ödediği tutarın iki katına, yani 5.034 liraya denk gelir. Sonuç olarak, normal vajinal doğum sonrası ödenecek toplam ücret, 7.551 liradan fazla olmamalıdır.
Bu durumda, hastane tarafından alınan ilave ücretin miktarını şüpheli bulduğunuzda, fatura, hizmet detayları ve rapor gibi belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmanız hasta hakları açısından önemlidir.
Özel hastaneler, sağlık hizmetleri sunmadan önce alınacak ilave ücret konusunda hasta veya hasta yakınının yazılı onayını almakla yükümlüdür. Eğer yazılı onay alınmamışsa, sonradan herhangi bir gerekçeyle ilave ücret talep edilmesi mevzuata aykırıdır. Bu tür taleplerin olması halinde, ayrıntılı fatura ve epikriz raporu hazırlanarak hastaya verilmesi zorunludur. Bu belgeler, yatan hastalar için taburcu olunduğu tarihe kadar ve diğer tedavilerde ise işlem yapıldığı tarihte hastaya teslim edilebilir.
Doğum Ücretleri Hakkında SSS
Mevzuata göre, hamile bir kadın sigortalı olsun ya da olmasın, doğum süreci acil bir durum olarak kabul edilir. Dolayısıyla, hamilelik sırasında herhangi bir kadın, en yakın özel hastaneye gittiğinde, hastane tarafından doğumun “acil” bir durum olarak değerlendirilip tedavi edilmesi ve bu hizmet için herhangi bir ek ücret talep edilmemesi gerekmektedir.
Normal doğum: 13.500 TL – 18.500 TL, sezaryen doğum: 18.500 TL – 25.500 TL, epidural normal doğum: 14.500 TL – 26.500 TL ve epidural sezaryen doğum: 15.000 TL – 26.500 TL’dir.