2023 Yılında en çok satılan ikinci el araçlar, 2023 İkinciel araç piyasası, En çok alınıp satılan arabalar, prim yapan otomobiller, en hızlı alınıp satılan otomobi markaları, 2023 en çok tutulan otomobiller Detaylar haberde
2023 Yılında internet pazarında en çok satılan ikinci el araçlar
2023 Yılında en çok satılan ikinci el araçlar, 2023 İkinciel araç piyasası, En çok alınıp satılan arabalar, prim yapan otomobiller, en hızlı alınıp satılan otomobi markaları, 2023 en çok tutulan otomobiller Detaylar haberde
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,7 oranında artarak 755.282 adet olarak gerçekleşti.
2023 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ağustos ayına göre yüzde 78,9 artarak 86.454 adet oldu.
Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 64,3 oranında artarak 582.419 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 66,4 artarak 172.863 adet oldu.
İşte 2023 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...