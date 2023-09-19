2023 Yılında internet pazarında en çok satılan ikinci el araçlar

Liselerde devamsızlık ve sınıf tekrarı uygulamalarının detayları gün yüzüne çıktı. Buna göre; devamsızlık ve sınıf tekrarına düşme riski olan öğrenciler için önlem alınacak. Bu sürece öğrencinin yanı sıra yönetim ve veliler de dahil olacak. Bu öğrencilerin öğrenme kayıplarıyla ilgili durumlar, kurulacak komisyonlar tarafından takip edilecek. Veliler bilgilendirilecek, öğrencinin sınıf tekrarına düşmesinin önüne geçilmesi adına gerekli adımlar atılacak.