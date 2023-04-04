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2023 RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?, Ramazan Bayramı tatili kaç gün Olacak?

Oruç ne zaman bitiyor kaç gün kaldı? Ramazan 29 gün mü? ay hesaplamalarına göre şevval ayının hilali, Ramazan'ın 29. günü akşamı görüleceği için bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Ramazan Bayramı kaç gün tatil?

2023 RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?, Ramazan Bayramı tatili kaç gün Olacak?
Kamusaati
Kamusaati
04 Nisan 2023 Salı 17:49

2023 RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Buna göre; Ramazan ayı bu yıl 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona erecek.

2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan ayı bu yıl 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona erecek. 21 Nisan 2023 Cuma günü ise bayramın 1. günü idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kameri takvime göre ayın dünya etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve bir kaç saat olduğunu söyledi.  21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. Üç gün sürecek bayram 23 Nisan Pazar günü sona erecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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