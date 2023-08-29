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2023 KYK yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

2023 KYK yurt başvuruları başladı
Kamusaati
Kamusaati
29 Ağustos 2023 Salı 18:18

YKS sonuçlarını öğrenen ve tercihlerini hazırlayan üniversite adayları için kayıt dönemi başladı.

Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri de KYK yurt başvuruları oldu.

Gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (KYK) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne çevrildi.

Uzun süredir merak edilen KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı sorusu ise bugün cevap buldu.

Yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, basın toplantısı düzenleyerek merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bak, KYK yurt başvurularına ilişkin, "Dün itibariyle üniversite kayıtları başladı. Biz de şu anda yurtlarımıza başvuru sürecini başlatmış oluyoruz. Başvuru süreci 2 Eylül tarihinde 23.59 itibariyle sona erecektir. Yerleştirme sürecimiz her zaman olduğu gibi adil, şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleşecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

"Başvuruları 12 analiz kurulu değerlendirecek"

950 bin yatak kapasitesiyle hizmet verileceğini vurgulayan Bakan Bak, "Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek. Başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz, gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak dijital ortamda puanlamayla tespit edilecek, buna göre sıralama oluşturulacak. Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek.

Bu yıl öncelik grubumuza evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencilerimizi de dahil ettik. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Süreci istismar etmeye çalışanlara itibar etmeyin, devletimize güvenin. Sayın cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 22 yıldır gençlerimizi merkez alan hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Yurt başvuru sürecinin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Başvurular nasıl yapılır

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır.

Başvuru adresine gitmek için tıklayınız

Yurt ücretleri

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor.

Bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo gibi özelliklerle ayrılıyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

KYK yurtlarından ücretsiz faydalanma imkanı olanlar

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, gazi ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş olan 25 yaşını geçmemiş öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar, devlet koruması altında olanlar, Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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