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2. tur seçimlerini nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı'dan muhalif seçmene 9 tavsiye

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini bilen SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, seçim sonrası muhalif seçmenlere 9 kritik tavsiyede bulundu.

2. tur seçimlerini nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı'dan muhalif seçmene 9 tavsiye
Kamusaati
Kamusaati
28 Mayıs 2023 Pazar 23:05

Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.10 oy alarak kazandı. Rakibi Kılıçdaroğlu, yüzde 47.9 oy aldı.

İkinci tur seçinin ardından gözler anket firmalarına çevrildi. İlk tur seçimlerini bilerek dikkatleri üzerine çeken SONAR, ikinci tur tahminlerini de tam isabetle bildi.

İkinci turu da nokta atışı bildi

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR anketinde Erdoğan yüzde 52.1, Kılıçdaroğlu yüzde 47.9 oy aldı.

Bayrakçı, sandıkları yüzde 99 oranında açılmasının ardından sıcağı sıcağına sosyal medya hesabından muhalif seçmenlere 9 tavsiye başlığıyla önerilerde bulundu. 

Bayrakçı. Partinizin liderinin yetersiz ve yeteneksiz olduğunu anlayamayan ve başka bir lider seçmeyen parti yöneticilerinden de vaz geçmelisiniz.

"40 sene daha bekleyeceğinizi bilmelisiniz"

Bayrakçı, "Erdoğan’a oy veren seçmenler de dahil bütün seçmenlerin beğeneceği ve benimseyeceği bir lideri partinize Genel Başkan seçmelisiniz." ifadelerine yer verdi.

CHP tabanına ve partililere "Kılıçdaroğlu'nu değiştir" mesajı veren Bayrakçı, tavsiyelerini "Ya da bu söylediklerime inanmayıp bana hakaret ederek aynen devam etmelisiniz ve bu durumda da kazanmak için 40 sene daha bekleyeceğinizi bilmelisiniz." diyerek tamamladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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