16 Mayıs Pazartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

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Güne 901,35 ile başlayan Gram Altın, saat 10:52 itibarıyla %0,93 artışla 907,94'dan işlem görüyor. Dün en düşük 899,31, en yüksek 901,37 seviyelerini gören Gram Altın, günü 901,20 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 03.05.2022 tarihinde 888,89 ile son bir ayın en düşük, 18.04.2022 tarihinde ise 931,53 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 907,94 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 15,3798 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 10:51 itibarıyla %0,48 artışla 15,4581 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,2578, en yüksek 15,4157 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 15,4041 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 13.04.2022 tarihinde 14,5551 ile son bir ayın en düşük, 13.05.2022 tarihinde ise 15,5144 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 15,4581 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 16,0037 ile başlayan Euro kuru, saat 10:51 itibarıyla %0,77 artışla 16,1295 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,9656, en yüksek 16,2522 seviyelerini gören Euro, günü 16,0612 seviyesinde kapattı. Euro, 28.04.2022 tarihinde 15,5141 ile son bir ayın en düşük, 10.05.2022 tarihinde ise 16,3689 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,1295 TL'ye karşılık gelmektedir.

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