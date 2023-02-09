10 ili kapsayan deprem tezkeresi Meclis'ten geçti! İşte deprem bölgesinde değişecekler

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük yıkıma neden 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. OHAL, 3 ay süreyle geçerli olacak ve ilk olarak 10 ille ilgili Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu kurulacak. İşte OHAL ile 10 ilde değişecekler.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu. Toplamda 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Olağanüstü Hal Kararı Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Meclis'te yapılan oylama ile 3 ay süreyle bölgede OHAL ilan edilmesi kabul edildi. İlk olarak 10 ille ilgili Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu kurulacak.

OHAL İLE 10 İLDE NELER DEĞİŞECEK?

Afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir olacak yapıların tabi olacağı teknik şartlar hazırlanacak ve bir yönetmelikle tespit edilebilecekler.

Her türlü taşıt ve iş makinası ücreti sonradan ödenmek şartıyla kullanılabilecek.

Vali ve kaymakamlar hiçbir kayda tabi olmaksızın acil satın alma ve kiralama yapabilecek.

Devlete ait taşınmazlar yetmezse tüzel kişilere ait bina ve araziler geçici süreyle kullanılabilecek.

Afet bölgelerinde ordu, jandarma, vali ve kaymakamlar tarafından istenilenler yerine getirilecek.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde haber ve ulaştırma cihazları ücretsiz olacak.

ve ulaştırma cihazları ücretsiz olacak. Hastanelere sevk için hava ve deniz araçlarına el konulabilecek.

Hasara uğrayan yerlerin imarı, başka yerlere nakli zorunluluğu hallerinde de kamulaştırma, konut yardımı da bu kapsamda olacak.

FUAT OKTAY GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem gibi olağanüstü durumlar için olağanüstü tedbirler alınmasını gerektiğini belirterek, OHAL gerekçesini açıkladı.

Oktay'ın açıklamaları şöyle:

"Olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık ve kamu düzenini tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan OHAL uygulamasında amaç; yaraların en hızlı şekilde sarılmasıdır. Acil ve hayati ihtiyaç malzemelerinin karşılanması, afet bölgesinde yıkılma riski olan binaların bulunduğu alanlara girişin sınırlandırılması, tehlike arz eden binaların yıkılması ve zaruri ihtiyaçların dağıtımının düzenlenmesi gibi zorunlu işler olağanüstü hal yönetimi ile kolaylıkla ve hızlıca sağlanabilecektir.

"MÜLKÜ AMİRLER DOĞRUDAN SATIN ALMA YAPABİLECEKLER"

Mülki idare amirleri, tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma gibi işlerle bu gibi işlerin gerektirdiği acil satın almaları ve kiralamayı doğrudan yapabilecektir. Konaklama tesislerinin olağanüstü hal gereklerine göre kullanılabilmesi OHAL kapsamında mümkün olabilecektir. Daha önce ABD, Kanada ve Filipinler gibi pek çok ülkede doğal afetler sonrası OHAL ilan edilmiştir.

"TEK HEDEF İNSANIMIZIN YARDIMINA KOŞABİLMEKTİR"

Tek hedef, afet yönetimi sürecinde en çabuk ve en etkili şekilde, her anlamda insanımızın yardımına koşabilmektir. Yaraları en hızlı şekilde sarmak ve şehirlerimizi yeniden ihya etmek için olağanüstü hal durumunun hayati bir karar olduğuna inanıyorum. Yaşanan bu büyük afetin yaralarının sarılması için yüce meclisimizin OHAL ilanına destek vermek suretiyle milletimizin ve devletimizin yanında olacağına inancımız tamdır"