10-11 Ocak tarihlerinde İstanbul'daYogun kar yağışı bekleniyor

Türkiye, yeni yıla yağışsız bir havayla girerken İstanbul'da ise şehir merkezine mevsimin ilk karı henüz düşmedi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, beklenen haberi verdi.

BEKLENEN KAR İSTANBUL'A GELİYOR

10-11 Ocak tarihlerinde İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını belirten Orhan Şen, "Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi. Yağış azlığı da düşündürücü. 10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da da kar yağışı yapacak. Henüz 10 gün var. Bu olasılık artabilir. Sıcaklıkların 5-6 dereceye kadar düşebileceği soğuk hava geliyor. Sistemler değişmezse bu sistemin İstanbul'da kar yapacağını tahmin ediyorum" dedi.

"OCAK-ŞUBAT AYLARINDA KIŞ KIŞLIĞINI YAPACAK"

Açıklamasının devamında ocak ve şubat aylarının çetin geçeceğini belirten Şen, "Kış geç geldi, uzun sürecek demek zor bir ihtimal. Kış kışlığını yapacak. Aylar önceden bunu bildirmiştik. Ocak, şubat aylarında kış yaşanacak. 2023'ün en sıcak yıl olması ile ilgisi yok. Öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. Küresel ısınma ile ilgisi yok. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Şiddetini ve miktarını ilerleyen günlerde bildireceğiz. 3-4 gün sürecek soğuk hava dalgası olacak. İstanbul'da ne kadar olur bakacağız" ifadelerine yer verdi.