1 Mayıs’ta ek ders ödenir mi? Resmi tatillerde ek ders kesilir mi? (1 Mayıs 2023 MEB ek ders açıklaması)

1 Mayıs'ta Destekleme Yetiştirme Kursu (DYK) ek ders ödemesi olup olmayacağı sorgulanıyor. Resmi tatillerde hizmete devam eden ya da eğitime ara vermek zorunda kalan öğretmenler DYK ek ders araştırmasına 1 Mayıs’a az bir süre kala araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs'ta DYK ek ders ödemesi yapılacak mı?

1 Mayıs Resmi Tatil mi?, 1 Mayıs’ta Mesai Ücreti Ödenecek mi?

1 Mayıs İşçi Bayramı tatil olarak kabul edildiğinden resmi tatil takvimi arasında yer alıyor. Resmi tatil olduğundan 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil. Peki, 1 Mayıs’ta ek ders ödenir mi? Resmi tatillerde ek ders kesilir mi?

1 Mayıs’ta ek ders ödenir mi?

MEB'in DYK için de kapsayıcı olan Ek Ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde şu ifadeler yer alıyor;

"Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

(Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."