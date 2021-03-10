Nakdi ücret ve işsizlik Ödenegi İçin Şok Karar! bu Ödenekleri almakta olan işsiz vatandaş ödeneğin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda sabırsızlıkla bir yanıt beklemekte lakin bu süreç 27 mart tarihinde sonlandırılacağı açıklanmıştı

Vatandaşın İşsizlik Fonu üzerinden almakta oldugu bu destek ödemesi kesilirse vatandaşın durumu çok vahim bu ödeneklerin devam etmekte olan kovid salgınıyla doğru orantılı olarak sürmesi faydalı olacaktır

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ödenen nakdi ücret desteğinin mart ayında hesaplara yatacağı tarih henüz belli olmadı. İşçilerin yanı sıra işverenler için de önem arz eden ücretsiz izin parası desteğinin mart ayında son kez ödenmesi kararlaştırılmıştı. İşte detaylar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen nakdi ücret desteğinin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Nisan 2020'den beri sağlanan maaş desteğinden, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra işe başlayıp ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için uygulanıyor.

ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Mart 2021 günü yapılacağını açıkladı. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini hatırlattı.