Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" sözü soruldu! İşte Merkez Bankası Başkanı'nın yanıtı

Enflasyon Raporu'nu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" sözü soruldu. "Bu tezi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt vermek istemeyen Erkan, "Merkez Bankası Başkanı olarak benden hiçbir zaman siyasi yorum duyamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, göreve gelmesinin ardından açıkladığı 2 faiz kararının ardından bugün de yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltildiğini söyleyen Erkan, enflasyondaki yükselişin bir süre devam edeceğini ve alınan kararların 2024'ün ikinci çeyreğinde etkisini göstereceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZÜ SORULDU

Daha sonra soru cevap kısmına geçen Erkan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" sözü soruldu. Bir gazeteci, "Bazı eleştiriler var. Faiz artırımının yetersiz kaldığı, Merkez Bankası'nın bağımsız karar alamadığı yönünde. Bir de bununla bağlantılı olarak 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' tezini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusunu yöneltti.

"BENDEN HİÇBİR ZAMAN SİYASİ YORUM DUYAMAYACAKSINIZ"

Erkan ise, "Atılan adımlar attık bitti hadi bunu değerlendirelim durumunda değiliz. Daha 1,5-2 aydır karşı karşıyayız. İncelemeler ve etki analizleri önemli. Makroihtiyadi çerçevede piyasada dengeyi oluşturabilmek için her attığımız adımın verisini almak çok önemli. Bunu yapmayıp biz bir anda normalleştik deseydik, yanlış olurdu. Bizim bütüncül yaklaşımımız ve kademeli gidişimiz hem ekonomi hem de dengelerin oluşumu açısından çok doğru bir yaklaşımdır. Merkez Bankası Başkanı olarak benden hiçbir zaman siyasi yorum duyamayacaksınız, hiç uğraşmayalım o yüzde" ifadelerini kullandı.