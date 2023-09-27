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Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Tarihleri belli mi? 28 EYLÜL 2023

Yeni halka arzlar yatırımcılar tarafından merak konusu olmaya başladı. Peki, Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? İşte detayları...

Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Tarihleri belli mi? 28 EYLÜL 2023
Kamusaati
Kamusaati
27 Eylül 2023 Çarşamba 19:42

 Yeni halka arzlar yatırımcılar tarafından merak konusu olmaya başladı. Peki, Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak?

Hangi şirketler halka arz olacak? 28 EYLÜL 2023

25-29 Eylül tarihleri arasından halka arz olacak yeni şirket bulunmuyor. Sümer Varlık Yönetim A.Ş., Artemis Halı A.Ş., Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş., Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. önümüzdeki günlerde halka arz tarihleri netleşecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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