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Akaryakıtta tabela bu gece değişecek! Motorine indirim geliyor

Akaryakıtta tabela bu gece değişecek! Motorine indirim geliyor

Akaryakıtta tabela bu gece değişecek! Motorine indirim geliyor
Admin
Admin
13 Kasım 2023 Pazartesi 13:46

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 64 kuruş indirim geliyor. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 36 lira seviyesine gerileyecek.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın şiddetlenmesiyle 96 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, 80 dolar seviyelerine kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıtta rüzgar tersine döndü. Son dönemde üst üste gelen indirimlere bir yenisi daha ekleniyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 1 lira 64 kuruş ucuzlayacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 36 lira 42 kuruşa, Ankara'da 37 liraya, İzmir'de ise 37 lira 19 kuruşa gerileyecek.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 katına çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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