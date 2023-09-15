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Akaryakıta kallavi bir zam daha geliyor! Motorin 40 lirayı aşacak

Akaryakıta kallavi bir zam daha geliyor! Motorin 40 lirayı aşacak

Akaryakıta kallavi bir zam daha geliyor! Motorin 40 lirayı aşacak
Admin
Admin
15 Eylül 2023 Cuma 12:27

Akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 3 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zammın ardından motorinin litresi 40 lirayı aşacak.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 3 kuruş zam bekleniyor.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 3 kuruşa, Ankara'da 40 lira 57 kuruş, İzmir'de ise 40 lira 75 kuruşa çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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