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Merkez Bankası 2023'te 818,2 milyar TL zarar etti! Bilançoya KKM ödemeleri damga vurdu

Merkez Bankası 2023'te 818,2 milyar TL zarar etti! Bilançoya KKM ödemeleri damga vurdu

Merkez Bankası 2023'te 818,2 milyar TL zarar etti! Bilançoya KKM ödemeleri damga vurdu
Admin
Admin
15 Nisan 2024 Pazartesi 12:22

TCMB'nin 92. hesap dönemine ait 2023 bilançosu Resmi Gazete'de yayımlandı. TCMB 2023 yılında 818,2 milyar TL zarar etti. Dudak uçuklatan zarar KKM ödemelerinden kaynaklanıyor.

2022 YILINDA 72 MİLYAR TL KAR AÇIKLANMIŞTI

Merkez Bankası, 2023 yılı bilançosunu açıkladı. Buna göre realize edilen zararın 818,2 milyar TL olduğu bildirildi. Henüz realize edilmemiş "diğer" kalemler toplamı da 817,8 milyar TL olarak sabitlendi. Bu iki kalem; taşınan açık döviz pozisyonları ve KKM kur farkı ödemelerinden kaynaklandı. Banka 2022 yılında 72 milyar TL kâr açıklamıştı.

GENEL KURUL 30 NİSAN'DA

TCMB'nin bugün açıkladığı bilançoya ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını ise 30 Nisan'da Ankara'da gerçekleşecek. Genel kurulda 2023 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabının onaylanması gündemi de bulunuyor.

TCMB, KKM kaynaklı oluşan belirgin zarar nedeniyle 2023 dönemine ilişkin Hazine'ye kâr payı aktarımı yapmayacak.

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