2022 Yılbaşı Resimlerinde Neden Çam Ağacı Kullanılır?

Yılbaşı her kesimden ve her dini inançtan insanın kutladığı geleneksel bir gün olarak görülmektedir. Oldukça köklü olarak bilinen bu özel gün; yüzyıllardır süregelen bir öneme sahip olması ile bilinse de son yıllarda Miladi Takvim odaklı kutlanmaktadır.

31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece olarak ifade edilen yılbaşı gecesi; şenliklere, kutlamalar ve partilere yer verilen bir gün olarak kabul edilmektedir. Bu özel gün içerisinde çam ağacı da önemli bir yer tutmakta olup; Christmas olarak bilinen yılbaşının sembol unsurlarından bir tanesi haline de gelmektedir. Pagan dönemlerinden itibaren yılbaşı günlerinde önemli bir boyutta yer alan çam ağacı yılbaşı resimleri içerisindeki yerini alması ile de bilinmekte olup; bu tür bir özel gün içerisinde de rağbet edilen ögeler arasında kendini göstermektedir.

Hemen hemen her milletin tercih ettiği bir kutlama çeşidi olarak görülen ağaç süsleme ögesi günümüzde de halen daha yılbaşı günlerinde bolca görebileceğimiz faaliyetlerden bir tanesi olarak kabul görecektir. 2022 yılbaşı resimleri kapsamında devreye girecek olan bu tür ögeler içerisinde önemli bir boyutta yer alacak olan çam ağacı; bu yıl içerisinde de etkili bir şekilde de kullanılarak; yılbaşı resimleri içerisinde etkili bir seviyede de yer alacaktır. Yılbaşı resimlerinde yer alan bu tür ağaç ögeleri de önemli bir boyutta olduğu da kabul edilmektedir.

Türklerde de hayat ağacı olarak ifade edilen çam ağaçları da İslamiyet’e geçiş yapılmadığı dönemlerde de yılbaşı takvimi içerisinde yer alan ögelerden bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Çam ağaçları mistik bir havaya bürüyerek; efsanevi bir anlam taşıdığından dolayı uzun bir zaman içerisinde gelenekselleşmiş olup; yılbaşında kullanılan ögeler arasında da varlık göstermektedir. 2018 yılbaşı resimleri içerisinde de yer alabilecek düzeyde varlık gösteren çam ağaçları; fazlasıyla kültürel bir anlam taşıyarak; Noel Baba, kar, geyik ve akçaağaç gibi ögelerin yanında yerini almıştır. Bu sayede de tüm yılbaşı kutlamaları içerisinde yer alan çam ağacı; aynı zamanda da resimler içerisinde de varlık gösteren ögeler arasında yer alacaktır.