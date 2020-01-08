2020 YILI Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, ÖSYM, YÖKDİL/1 başvuru kılavuzunu yayımladı, 2020-YÖKDİL/1 Başvurularının Alınması, 2020 YÖKDİL sınavı nezaman saat kaçta?, sınav başvuryuları ne zaman bitiyor?, Detaylar Haberde...
YÖKDİL/1 Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
2020 YILI Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, ÖSYM, YÖKDİL/1 başvuru kılavuzunu yayımladı, 2020-YÖKDİL/1 Başvurularının Alınması, 2020 YÖKDİL sınavı nezaman saat kaçta?, sınav başvuryuları ne zaman bitiyor?, Detaylar Haberde...
2020-YÖKDİL/1 Başvurularının Alınması
Başkanlığımız tarafından ilk kez 03 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde alana özgü olarak Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında uygulanmıştır.
2020 yılında YÖKDİL Sınavları alana özgü olarak 2019-YÖKDİL sınavına giren aday sayıları göz önünde bulundurularak, İlkbahar Döneminde (2020-YÖKDİL/1) İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada Sosyal Bilimler alanında; Sonbahar Döneminde ise (2020-YÖKDİL/2) İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.
2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/1), 01 Mart 2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 08-16 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-YÖKDİL Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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