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YÖK: 'Yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, YÖK olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğü bildirdi.

YÖK: 'Yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir'
15 Ağustos 2021 Pazar 23:23

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarında etkili olan Covid-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatılarak, uygulamaları eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve hibrit öğretimin de yaygınlaşmasının yanı sıra 2020 yılında “Küresel Salgında Yeni Normalleşme” çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planma yapılması gerekliliğinin belirtildiği aktarılan YÖK açıklamasında, üniversitelerde “Korona virüs Komisyonları” oluşturulduğu ve hızlı karar mekanizmalarının tesis edildiği ifade edildi.

YÖK tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Covid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir.”


Kaynak: Kamu Saati Özel
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