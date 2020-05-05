YÖK YKS'DE 2 ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK TYT sınav süresi artırıldı, baraj puanı düşürüldü

YÖK, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldığını duyurdu. YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamada ayrıca, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiği belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekildedir:

Bilindiği üzere ülkemizde COVİD-19 küresel salgım ile mücadele kapsamında Yükseköğretim Kurumlan Sınavı'nın 20-21 Haziran olarak belirlenen tarihi, bu küresel salgının pek çok ülkedeki seyri de dikkate alınarak, Türkiye'de vakaların artmaya başladığı, salgının seyrinin henüz tam olarak belli olmadığı ve adaylarla birlikte ailelerin psikolojik durumunun oldukça önemli olduğu bir dönemde 25-26 Temmuz tarihine ertelenmişti. Alınan ilk erteleme kararında yegane amacın sınava girecek öğrencilerimizin salgının muhtemel sonuçlarından mümkün olduğunca az etkilenmesi olduğunun altı çizilmişti. Erteleme kararıyla birlikte bu dinamik süreç an be an takip edilmiş, alınacak kararlar en ince ayrıntısına kadar irdelenmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletimizin her türlü takdire şayan sabrı ile yürütülen Koronavirüs'e karşı başarılı mücadelede gelinen noktada her anlamda normalleşme sürecinin başladığı müşahede edilmektedir. Alınan tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiği ve salgının önemli ölçüde kontrol altma alındığı tüm kamuoyunun malumudur.

Bu gelinen aşamada, öğrencilerimizin üniversite tercihleri, bu tercihler için ayırılacak vakit, kayıt, yerleşme gibi süreçler ve eğitim öğretim için ayrılması gereken süre dikkate alındığında, sınavın Haziran ayının sonunda yapılmasının adayların lehine bir durum oluşturacağı ortaya çıkmış, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun da görüşü dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından, ilan edilen normalleşme süreci ile birlikte smav tarihleri de yeniden güncellenmiştir.

Kabine tarafından bu çerçevede belirlenen sınav tarihlerinin güncellenmesi ile ilgili olarak bazı hususların da dikkate alınması gerekmektedir.

Bunlardan ilki bugün Kabine kararı olarak duyurulan tarihin aslında tedbir maksadı ile ertelemeden önceki YKS tarihinden (21-22 Haziran) bir hafta sonraki tarih olduğudur (27-28 Haziran). Yani YKS'nin ilk olarak belirlenen tarihinden bir hafta sonra bu sınav yapılacaktır.

LİSE SON SINIF İKİNCİ DÖNEMİN TAMAMINDAN MUAF OLACAKLAR

Adaylarımızın endişeye kapılmamalarını gerektiren önemli bir diğer husus da bu yıl sınava girecek öğrencilerin, geçtiğimiz yıllara nazaran daha az konudan/müfredattan sorumlu tutulacağıdır. Bu yıl yapılacak olan YKS'de öğrencilerimiz lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerin tamamından muaf tutulacaktır. Bu durum yalnızca bu yıla mahsustur. Öğrencilerimizin sınavda muaf tutulacağı bölümler, toplam müfredatın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

SINAVLA İLGİLİ İKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bunun yanı sıra Yükseköğretim Kurulu'nın, içinde bulunan olağan üstü şartlan dikkate alarak "sadece bu sene sınava girecek adaylar için uygulayacağı" iki kararını daha açıklamak icap etmektedir. "Bu seneki" üniversiteye giriş sınavına ilişkin iki önemli değişiklik şunlardır:

1- TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır.

2- Bunun yanısıra yine küresel salgının oluşturduğu olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da "bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla" 170'e çekilmiştir. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yılki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencimizin lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin edilmektedir.

Yüksek Öğretim Kurulu, dünyada pek çok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de olağan üstü şartların yaşandığı bir süreçten geçtiğimiz gerçeğinin bilinciyle, küresel salgının oluşturduğu durumun dünün kararları ile yönetilemeyeceğinin farkındadır.

Görüldüğü üzere bu yılki sınav, bu yılki aday öğrencilerimiz için geçtiğimiz yıla ve gelecek yıllara oranla oldukça avantajlı bir sınav olarak formüle edilmiştir.

Son olarak bu yıl gerçekleştirilecek olan sınavın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda gerçekleştirileceğini başta aday öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

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