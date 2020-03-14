YÖK'ten Tatil Olan Üniversiteler İçin İdari ve Akademik Personel Durumu Açıklaması

Kovid-19 önlemleri kapsamında, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta sürede tatil ilan edilmesinin ardından YÖK'ün aldığı tedbirlerin içeriği açıklandı.

YÖK yetkililerinden gelen bilgiye göre, üniversitelerdeki bütün koronavirüs önlemleri , YÖK'ün koordinasyonunda üniversitelerle sürekli iletişim halinde gerçekleşecek . 3 haftalık tatil zamanının ilerleyip ilerlemeyeceği de koronavirüsün seyrince , ilgili devlet makamlarının değerlendirmesinin sonrasında karara varılacak .

Üniversitelerdeki tatil sürelerinde konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de yapılacak.

- İdari ve akademik personele tatil olup olmayacağı da önümüzdeki haftalarda değerlendirilecek

Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek.

Üniversitelerde 16 Mart'ta bitecek tatil zamanının anlık web siteleri üzerinden ve uzaktan eğitimle ders yapılması düşünceler içerisinde . Üniversiteler, tatil bitiminde dersler konusunda gerekli tedbirleri alacak ve akademik takvimlerini bu tatil sonrasında güncelleyebilecekler.

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