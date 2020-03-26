Üniversitelerde Eğitim Öğretim Dönemi Sona Erdi, Bahar Dönemi Üniversiteler İçin Bitti, YKS sınavı ertelendi, Üniversitelerde yüz yüze eğitim olmayacak bahar dönemi üniversiteler için bitti uzaktan eğitim olcak
YÖK'ten Son Dakika Açıklaması ÜNİVERSİTELERDE BAHAR DÖNEMİ BİTTİ
Üniversitelerde Eğitim Öğretim Dönemi Sona Erdi, Bahar Dönemi Üniversiteler İçin Bitti
YÖK Başkanı Saraç: "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik."
"Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak."
SON DAKİKA: YÖK Başkanı, üniversitelerde bahar döneminin dijital ortamda yapılacağını açıkladı.
YÖK Başkanı Saraç: "(YKS) Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır."
YÖK’den son dakika açıklaması . Üniversiteler bir daha açılmayacak . Bahar dönemi sadece uzaktan eğitim imkanlarıyla yapılacak .
YÖK Başkanı Saraç : YKS’de sorulacak müfredat ile ilgili önceliğimiz bugünün gerçeklerinin yansıdığı bir şekilde öğrencilerimizin lehine olanı aramaktır. Sınav sorularının kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek.
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