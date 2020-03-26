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YÖK'ten Son Dakika Açıklaması ÜNİVERSİTELERDE BAHAR DÖNEMİ BİTTİ

Üniversitelerde Eğitim Öğretim Dönemi Sona Erdi, Bahar Dönemi Üniversiteler İçin Bitti, YKS sınavı ertelendi, Üniversitelerde yüz yüze eğitim olmayacak bahar dönemi üniversiteler için bitti uzaktan eğitim olcak

YÖK'ten Son Dakika Açıklaması ÜNİVERSİTELERDE BAHAR DÖNEMİ BİTTİ
26 Mart 2020 Perşembe 13:22

YÖK'ten Son Dakika Açıklaması ÜNİVERSİTELERDE BAHAR DÖNEMİ BİTTİ

Üniversitelerde Eğitim Öğretim Dönemi Sona Erdi, Bahar Dönemi Üniversiteler İçin Bitti

YÖK Başkanı Saraç: "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik."

"Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak."

SON DAKİKA: YÖK Başkanı, üniversitelerde bahar döneminin dijital ortamda yapılacağını açıkladı.
YÖK Başkanı Saraç: "(YKS) Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır."
YÖK Başkanı Saraç: "YKS 25-26 Temmuz'a ertelendi."

YÖK’den son dakika açıklaması . Üniversiteler bir daha açılmayacak . Bahar dönemi sadece uzaktan eğitim imkanlarıyla yapılacak .

YÖK Başkanı Saraç : YKS’de sorulacak müfredat ile ilgili önceliğimiz bugünün gerçeklerinin yansıdığı bir şekilde öğrencilerimizin lehine olanı aramaktır. Sınav sorularının kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek.

DETAYLAR GELİYOR


Kaynak: Kamu Saati Özel
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