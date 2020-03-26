YÖK'ten Son Dakika Açıklaması ÜNİVERSİTELERDE BAHAR DÖNEMİ BİTTİ

SON DAKİKA: YÖK Başkanı, üniversitelerde bahar döneminin dijital ortamda yapılacağını açıkladı.

Başkanı Saraç: "(YKS) Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır."

YÖK Başkanı Saraç: "(YKS) Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır."

YÖK’den son dakika açıklaması . Üniversiteler bir daha açılmayacak . Bahar dönemi sadece uzaktan eğitim imkanlarıyla yapılacak .