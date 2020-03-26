Koronavirüs nedeniyle Üniversitelerde bahar dönemi eğitim ve öğretim sona ererken, Yök YKS, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak açıklamasını yaptı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, milyonlara üniversite adayının beklediği cevabı verdi. Saraç, YKS'nin 25 Temmuz ve 26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.
YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMASI ! YKS SINAVI ERTELENDİ
Koronavirüs nedeniyle Üniversitelerde bahar dönemi eğitim ve öğretim sona ererken, Yök YKS, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak açıklamasını yaptı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, milyonlara üniversite adayının beklediği cevabı verdi. Saraç, YKS'nin 25 Temmuz ve 26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavurüsle ilgili alınan tedbirler konusunda basın toplantısı düzenledi.
Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilirken üniversiteye gitmek isteyen adayların da en çok merak ettiği soru " Sınavlar ertelencek mi" oldu.
YKS TARİHİ BELLİ OLDU
YÖK Başkanı Yekta Saraç, milyonlara üniversite adayının beklediği cevabı verdi. Saraç, YKS'nin 25 Temmuz ve 26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.
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