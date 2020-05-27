YÖK açıkladı: Üniversite sınavları böyle yapılacak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sınav güvenliğine kadar uygulanacak ilkeleri belirledi dijital ortamlardaki gözetimli ya da gözetimsiz açık uçlu ya da çoktan seçmeli şekli ile yapılan online imtihanlar , ödevler, çevirimiçi yapılan az kapsamlı sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) işlevleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri proğramlar nasıl olacak? İşte Detaylar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde uygulanacak dönem sonu dijital sınavlar için öğrencilere teknik destek sağlanmasından sınav güvenliğine kadar uygulanacak ilkeleri belirledi. Temel ilkeler üniversitelere gönderildi.

Koronavirüs salgını kaynaklı , 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar bölümünü kapsayan dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim senesinde ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmeyeceği, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif teknikler uygulanarak yapılmasına ilişkin YÖK kararı, 11 Mayıs içerisinde kamuoyuna duyurmuştu

Bu kapsamda, uzaktan eğitim dönemi kapsamındaki değerlendirme zamanında ; dijital ortamlardaki gözetimli ya da gözetimsiz açık uçlu ya da çoktan seçmeli şekli ile yapılan online imtihanlar , ödevler, çevirimiçi yapılan az kapsamlı sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) işlevleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri proğramlar dan tüm öğrenciler faydalanacak .

Komisyon tarafınca genel ilkeler, YÖK Yürütme Kurulu aracılığı ile en son hali verilerek üniversitelere duyuruldu.

Genelgede, YÖK üniversitelerden, dijital 0rtamda gerçekleşecek ölçme ve değerlendirme sınav zamanları küresel salgın bölümü ile kısıtlı olmak üzere uygulanması gereken genel ilkeleri göz önüne alınmasını istedi.