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ÖSYM, YKS başvuru ücretlerine neden zam yaptığını açıkladı

Üniversiteye giriş sınavı için adayların başvuru ücretlerini 70 liradan 90 liraya çıkaran ÖSYM, enflasyon üzerinde yapılan zammın nedenine "giderleri karşılamak için" yanıtını verdi.

ÖSYM, YKS başvuru ücretlerine neden zam yaptığını açıkladı
25 Mart 2021 Perşembe 17:52

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından YKS başvuru ücretlerine yüzde 29 oranında zam yapıldı.

Kurum, her bir sınav başına 70 TL olan ücretleri 90 TL olarak belirledi.

Sınav başvurularına enflasyon rakamının da üzerinde bir oranla zam yapılması sonrası zam kararı Meclis'e taşındı.

Konuyla ilgili ÖSYM'den ise bugün açıklama geldi.

"GİDERLERİMİZ VAR"

ÖSYM Başkanlığı zam kararına gerekçe olarak, kurumsal giderlerin arttığını ve merkezi bütçeden kendilerine ödenek ayrılmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı;

"ÖSYM personel giderleri, elektrik, ısınma, su, ulaştırma, hizmet/mal alımları dahil Başkanlığımızın her türlü kurumsal giderleri, adaylardan tahsil edilen sınav ücretlerinden karşılamakta olup, Başkanlığımıza merkezi bütçeden herhangi bir ödenek ayrılmamaktadır."

ÖSYM, YKS başvuru ücretlerine neden zam yaptığını açıkladı #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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