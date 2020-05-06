4 yıllık Fakülte Yükseköğrenim Mezunlarının Aldıkları Unvanlar

İki yıllık veya dört yıllık yüksek öğrenim mezunlarının hangi unvanları kullanabileceğine, Yükseköğretim Kurulu, karar vermektedir. Kurul, 31.01.1984 tarihinden bu yana belirleme yapmaktadır. Memurlar.net olarak bugün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) hariç hiç bir kamu kurumunda bulumacağınız bu bilgiyi yayımlıyoruz. Program veya bölüm itibariyle, mezunlara verilen unvanları görmek için tıklayın.
Her üniversite mezunu için okul bittikten sonra verilen unvanlar ve isimleri sizler için derledik
Aşağıdaki unvanlar diplomalara yazılmaktadır. Ancak bu unvanların bazıları kamu kurumlarında bulunmamaktadır.
Mezunlarına Verilen Unvanlar. Meslek Yüksekokullarının - Teknik Programlar bölümünden mezun
olanlara, - Diğer bölümlerinden mezun olanlara verilen unvanlar aşağıdaki listede
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|Yükseköğretim Kurulu Karar Tarihi
|Program Adı
|Mezunlarına Verilen Unvanlar
|31.01.1984
|Meslek Yüksekokullarının
- Teknik Programlar bölümünden mezun olanlara,
- Diğer bölümlerinden mezun olanlara
|Tekniker
Meslek Elemanı (İlgili alanın)
|06.05.1987
|Fen Dallarının
- Biyoloji bölümünden mezun olanlara
- Fizik bölümünden emzun olanlara
- Matematik bölümünden mezun olanlara
- Kimya bölümünden mezun olanlara
|
- Biyolog
- Fizikçi
- Matematikçi
- Kimyager
|17.06.1988
|Güzel Sanatlar Fakültelerinin Uygulamalı Sanatlar Bölümü İç Mimarlık ve çevre Tasarımı Programı
|İç Mimar
|Mimarlık Fakültelerinin İç Mimarlık Anasanat Dalı
|İç Mimar
|Edebiyet veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji bölümünden mezun olanlara
|Sosyolog
|1982 yılından önceki adı Erkek Sanat Öğretmen Okulu olan ve 1982 yılında 2809 sayılı Kanunla Sanat Eğitimi YO'ya dönüştürülen ve gazi Üni. Teknik Eğitim Fakültesi bünyesine alınan kurumlardan mezun olanlara
|Teknik Öğretmen
|Bir mühendislik dalında diploma alanların başka bir mühendislik dalında yüksek lisans yapmaları halinde
|Yüksek lisans unvanı verilmesi ve Yüksek lisans yapılan alanın parantez içinde yazılması uygun görülmüştür (Yüksek mühendis değil)
|Ziraat Fakültelerinin bir bölümünden Ziraat Mühendisi unvanı ile mezun olanların başka bir bölümde yüksek lisans yapması halinde mezunlarına
|Ziraat Yüksek Mühendisi
|13.05.1988
|Turizm bölümünden mezun olanlara
|Turizm İşletmecisi
|15.09.1988
|Edebiyat veya Fen-Edebiyat fakülterinin Psikoloji bölümü
|Psikolog
|2809 sayılı Kanun yayımından önce mezun veren yüksek öğretim kurumlarından,
- Fırat Üni. Fen Fak. Botanik Böl.
- Fırat Üni. Fen Fak. Zooloji Böl.
|
-Biyolog (Botanikçi)
- Biyolog (Zoolog)
|
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Esas Dal/Yan dal
|
Biyolog
|Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Zooloji Böl.
Botanik Böl
(2547 sayılı kanundan önce Zooloji ve Botanik iki ayrı bölüm olarak mezun veriyordu)
|
Biyolog
|ODTÜ Fen edebiyat Fakültesi Hayati Bilimler Bölümü
|Biyolog
|Ankara Üni. Fen Fak. Botanik Zooloji
Ankara Üni. Fen Fak. Zooloji Botanik
Ankara Üni. Fen Fak. tabiye Böl (1968 öncesi mezun verenler)
|Biyolog
|03.04.1989
|Ziraat Fakültelerinin Ev ekonomisi bölümü
|Ev Ekonomisti
|14.06.1089
|
2809 sayılı kanun yayımından önce mezun veren
Esas Dal /Yan Dal
|
Biyolog
|14.06.1989
|Dil ve Tarih Coğraya Fakültesi Felsefe Bölümü/ Psikoloji Kürsüsü
|Psikolog
|10.07.1989
|Ankara Üniversitesi/ fen fakültesi/ Botanik-Jeoloji Bölümü
|Biyolog
|10.02.1989
|Maliye ve gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Tütün Eksperliği YO/ Tarım Alet ve Makinaları YO
|Tekniker
|05.09.1989
|Selçuk Üniversitesi /Fen Fakültesi/ Botanik Bilim dalı
|Biyolog
|16.10.1989
|İstanbul Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi/ Pedagoji Bölümü
|Pedagog
|16.10.1989
|Mühendis olmayan bir lisans diploması üstüne Fen Bil. Ens. Mühendislik ABD'da yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara
|Bilim Uzmanı unvanı verilmesi ve parantez içinde uzmanlık kazanılan alanın belirtilmesi uygun görülmüştür.
|30.10.1989
|-Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara,
-Doktora yapanlara
|
-Bilim uzmanı
|Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin (DTCF dahil) Coğrafya Bölümü
|Coğrafyacı
|Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademesi Maliye-Muhasebe Şubesi
|İşletmeci
|21.11.1989
|- İİBF'lerin İşletme Programı
- Siyasal Bilgiler Fakültelerinin İşletme Prog.
- İşletme fakülteleri
- Açıköğretim fakültesi İş İdaresi Prog.
- 1982 yılı öncesi mevcut olan kurumların Finansman, Bankacılık ve İşletme fak. veya bölümleri
|İşletmeci
|- İİBF'lerin İktisat Programı
- SBF'lerin İktisat ve Maliye Programları
- İktisat Fakülterinin İktisat Programı
- Açıköğretim fakültesi İktisat Programı
1982 yılı öncesi mevcut olan kurumların
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri ve Yüksekokullarının
-Ekonomi-Maliye Programı
- İktisat ve Ticaret Prog.
- Ekonomi ve Mali İşletmecilik Prog.
- Ekonomi Prog.
- Dış Ticaret Prog.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
- İktisat Programı
- Maliye Programı
|İktisatçı
|Ekonometri bölümü bulunan fakültelerin bu bölümlerinden mezun olanların (kantatif iktisatla meşgul oldukları için)
|İktisatçı sayılmakla beraber Matematiksel İktisatçı
|Uzmanlık alanı olarakyöneylem araştırmasını seçen ve bu alanda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanların
|Yöneylemci veya Yöneylem araştırmacısı
|29.12.1989
|
Eğitim Fak. ile Eğitim Bil. Fakültelerinin
|Rehber Öğretmen
|06.02.1990
|selçuk Üniversitesi/ Fen fakültesi/ Zooloji Botanik Pr.
|Biyolog
|Ankara Üni. / Fen fakültesi/ Zooloji-Jeoloji Pr.
|Biyolog
|02.04.1990
|Selçuk Üni./ Fen-Edebiyat fakültesi/ Arkeoloji ve sanat Tarihi Böl. Mezunu
|Arkeolog
|Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü
|Tıbbi Biyolog
|Fen veya Fen-Ed. Fakültelerinin İstatistik Bölümü
|İstatistikçi
|Ankara Üni./ Ziraat Fakültesi/ Ev Ekonomisi Yüksekokulu
|Ev Ekonomisti
|Gazi Üniversitesi/ Mesleki Eğitim fakültesi/ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü/ Aile Ekonomisi ve Beslenme/ Beslenme Eğitimi ABD
|Öğretmen (İlgili alanın)
|17.05.1990
|Sürmene Deniz Bilimleri YO
|Mühendis
|Hacettepe Üni./ Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi/ Fransız Dili ve Ed. Bölümü
|Fransız Filoloğu
|Ankara Üni./ DTCF/ Alman Dili ve Ed. Böl.
|Alman Filoloğu
|Ziraat Fakültelerinin Peyzaj Mimarlığı Böl.
|Peyzaj Mimarı
|07.06.1990
|Sağlık Hizmetleri MYO ile MYO'ların Sağlık programlarından mezun olanlara
|Sağlık Teknikeri
|İktisat Fakültelerinin
- Uluslararası İliş. Pr.
- Kamu Yönetimi Pr.
|Kamu Yöneticisi
|Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi YO
- Ev İdaresi ve Aile Eko. Pr.
- Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Pr. (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi)
|
- Ev İdarecisi ve Aile Ekonomisti
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi
|14.06.1990
|Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler YO
|Sosyal Hizmet uzmanı
|27.09.1990
|İstanbul Üniversitesi Tütün Eksperleri YO
|Tütün Teknolojisi Mühendisi
|27.11.1990
|Ankara Üniversitesi/ DTCF/ Türk Dili ve Edebiyatı Böl./ Türk Dili Anabilim Dalı
|Türk Filoloğu
|İstanbul Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi/ Türkoloji
|Türk Filoloğu
|İstanbul Üniversitesi/ Fen Fakültesi/Matemetik-Fizik Pr.
|Matematikçi
|Ankara Üniversitesi/ DTCF/ Felsefe-Psikoloji-Pedagoji
|Psikolog
|1982 yılı öncesi mevcut olan İktisadi ve ticari İlimler Akademileri ve Yüksekokullarının/ Dış Ticaret ve Turizm Böl.
|İktisatçı (Ekonomist)
|
Dokuz Eylül Üniversitesi/ Sosyal Bil. Ens./ Müzik bilimleri anabilim dalında yüksek lisans tamamlayanlara
|Bilim uzmanı
|Tapu Kadastro Meslek YO
|Meslek Elemanı (İktisadi ve İdari programlara aktarılması nedeniyle)
|16.02.1991
|Dokuz Eylül Üniversitesi/ İİBF/ İkt. Teo. ve Kantitatif Yöntemler
|İktisatçı (Ekonomist)
|01.03.1991
|İstanbul Üni./Fen fakültesi/ Tabii İlimler Zümresi
|Biyolog
|Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu ve Batı Dilleri Edebiyatı bölümlerine bağlı anabilim dalları mezunlarına
|Filolog
|Ankara Üniversitesi/ DTCF/ Türk Edebiyatı Kürsüsü
|Türk Filoloğu
|İstanbul Üni./ Tütün Eksperleri YO
- 4 yıldan az öğrenim süreli mezunlarına
- 4 yıl öğrenim süreli mezunlarına
|Tekniker
Tütün Teknolojisi Müh.
|Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
|Tarihçi
|Ankara Üni./ DTCF/ Türk Edebiyatı
|Türk Filoloğu
|Ankara Üni./Eğitim Fakültesi/ Okul Psikologluğu ve Rehberlik
|Rehber Öğretmen
|Ege Üni./Fen Fakültesi/ Botanik- Jeoloji
|Biyolog
|İstanbul Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi/ Coğrafya
|Jeomorfolog
|Ankara Üni./ Fen fakültesi
- Botanik-Zooloji
- Botanik-Kimya
- Zooloji-Kimya
|
Biyolog
Biyolog
Biyolog
|Dokuz Eylül Üni./ İİBF/ Manisa Maliye YO
|Maliyeci
|Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakülteleri Felsefe Bölümü
|Felsefeci
|Ankara Üni./ DTCF/ Felsefe Kürsüsü/ Sosyoloji Bölümü
|Sosyolog
|Ankara Üni./ DTCF/ Yeni Türk Ed. Kürsüsü
|Türk Filoloğu
|29.03.1991
|Gazi Üni./ İBBF/ Dış Ticaret ve Kambiyo Bölümü
|İktisatçı
|İstanbul Üni./ Edebiyat fakültesi/ Felsefe Bölümü
|Felsefeci
|21.05.1991
|Ankara Üni/ DTCF/ Batı Dilleri ve Ed. Bölümü/ Dil Bilimi
|Dil Bilimci
|İstanbul Üni./ Edebiyat fakültesi/ Fransız ve Romen Dilleri Ed.
|Fransız Filoloğu
|Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Sanat tarihi
|Sanat Tarihçisi
|İstanbul Üni./ Kimya fakültesi/ Kimya-Fizik
|kimyager
|Hacettepe Üni./ Edebiyat Fak./ Kütüphanecilik
|Kütüphaneci
|15.07.1991
|Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri
|Önasya Dilleri Bilimcisi
|12.09.1991
|
Hacettepe Üni./ Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi/ SosyalÇalışmacı ve Sosyal Hizmetler
|Sosyal Çalışmacı
|16.12.1991
|Dokuz Eylül Üni./ İİBF/ İktisat teorisi ve Kantatif Yöntemler
|İktisatçı Ekonomist
|22.04.1992
|Ziraat Fakültelerinin Peyzaj Mimarlığı
|Peyzaj Mimarı
|13.05.1992
|Sağlık Hizmetleri MYO/ Çeşitli programlarından mezun olanlara
|Sağlık Teknikeri
|27.07.1992
|Ankara Üni./ DTCF/ Felsefe (Diplomada fesefe böl.-Psikoloji)
|Psikolog
|İlahiyat fakülteleri
|İlahiyatçı
|01.12.1992
|Dokuz Eylül Üni./ İİBF/ Para İktisadı ve bankacılık
|İktisatçı (Ekonomist)
|15.04.1993
|Selçuk Üni./ Fen fakültesi/ Fizik Mühendisliği
|Fizik mühendisi
|14.07.1993
|Ziraat Fakültelerinin Gıda Bilimi ve teknolojisi
|Gıda Mühendisi
|25.01.1994
|İstanbul Üniversitesi/ Fen fakültesi/ Fizik-Kimya
|Fizikçi
|İstanbul Üniversitesi/ Fen fakültesi/ Fizik-Matematik
|Fizikçi
|İstanbul Üniversitesi/ İktisat Fakültesi/ İşletme-Maliye
|İktisatçı (Ekonomist)
|ODTÜ/ Fen Edebiyat Fakültesi/ Eğitim Bölümü/ Sosyoloji (Esas) Felsefe (Yardımcı)
|Öğretmen
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
|02.05.1994
|Ankara Üni./ Ziraat Fakültesi/ Gıda Bilimi ve Teknolojisi
|14.07.1993 tarihli Yükseköğretim kurulu toplantısında kabul edilen müfredat programı uygulanmak şartıyla
Gıda Mühendisi
|Amasya MYO Elektrik Makinaları Bakım ve Onarım Pr. (1975 mezunu)
|Tekniker
|05.07.1994
|ODTÜ/ Mühendislik Fakültesi/ Mühendislik Bilimleri Bölümü/ Uygulamalı Mekanik
|Uygulamalı Mekanik Dalında Mühendis
|17.10.1994
|Şehir ve Bölge Planlama
|Kent Plancısı
|29.11.1994
|sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokumantasyon ve sekreterlik
|Sağlık Teknikeri
|09.02.1995
|ankara Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulu
|Teknik Öğretmen
|16.02.1995
|İktisadi ve İdari bilimler Fakültelerinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|Çalışma Ekonomisti
|İstanbul Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi/ Coğrafya (1986 mezunu)
|Jeomorfolog
|30.03.1995
|3795 sayılı Kanunun 3/d maddesinde yer alan "Lise üstü dört yıl süreleri yeksek teknik öğretim veren,
- Erkek Teknik Öğretmen okulu
- Erkek Teknik Yüksek öğretmen okulu
- Yüksek Teknik Öğretmen okulu
- Teknik Eğitim Fakültesi
- Kız teknik Öğretmen okulu
- Kız teknik Yüksek Öğretmen okulu
- Mesleki Eğitim Fakültelerinin Teknik Eğitim Bölümleri
|Teknik Öğretmen
|30.06.1995
|Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
- Muhasebe Finansman (AÖF)
- Pazarlama (AÖF)
- Yönetim ve Organizasyon (AÖF)
|İşletmeci
|Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat fakültesi
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (AÖF)
- İktisat (AÖF)
- Kamu Yönetimi (AÖF)
- Maliye (AÖF)
|
Çalışma Ekonomisti
İktisatçı
Kamu Yöneticisi
Maliyeci
|03.04.1996
|Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora öğrenimini tamamlayan öğrencilerin diplomalarına
|PhD yazılmasının uygun olduğuna karar verildi.
|15.05.1996
|Ege Üniversitesi/ İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi/ Turizm
|Turizm İşletmecisi
|16.04.1997
|Edebiyat veya Fen-Ed. Fakültelerinin Çağdaş Türk Lehçeleri ve edebiyatları
|Türkolog
|Ege Üniversitesi/ İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi/ Ticaret ve sanayi İşletmeciliği
|İşletmeci
|Adnan Menderes Üniversitesi/ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO/
- Yiyecek İçecek İşletmeciliği
- Seyahat İşletmciliği
|Turizm İşletmecisi
|24.06.1997
|Üniversitelerin
- Havacılık Mühendisliği
- Uçak Mühendisliği
|Uçak Mühendisi
|Sağlık Yüksekokulları veya Fakültelerinin
- Ebelik
- Hemşirelik
- Sağlık Memurluğu
|
Ebe
Hemşire
Sağlık Memuru
|Edebiyat (DTCF) veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin-
Sanat tarihi
-Antropoloji
- Etnoloji
- Sümeroloji
- Hititoloji anabilim dalları ile
Klasik Filoloji
Latin Dili ve ed.
Yunan Dili ve Ed.
|Arkeolog
|18.08.1997
|Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi/ Balıkesir İşletmecilik ve Turizm YO
|İşletmeci
|27.01.1998
|Peyzaj Mimarlığı böl. mezunu olup, aynı ana bilim dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara
|Peyzaj Yüksek Mimarı
|Gıda müh. böl. mezunu olup, aynı ana bilim dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara
|Gıda Yüksek Mühendisi
|Hacettepe Üniversitesi
- Mühendislik fakültesi/ Nükleer enerji Müh.
- Sağlık fiziği
- Radyasyon Onkolojisi Fiziği
- Redyoloji
dallarında lisansüstü öğrenim görmek şartıyla
|Sağlık Fizikçisi
|Kara Hrap Okulu / Harita Dalı (4 yıllık)
|İzlanan program mühendislik olmadığından Tekniker (Sivil hizmette)
|23.06.1998
|Karadeniz Teknik Üniversitesi/ Rize Su Ürünleri Fakültesi
|Su Ürünleri müh.
|17.07.1998
|Teknik Eğitim Fakültesi
|Teknik Öğretmen
|26.08.1998
|Sağlık Eğitim fakültelerinin
- Sağlık eğitimi
- Sağlık Yönetimi
|Sağlık Eğitimcisi
Sağlık Yöneticisi
|13.11.1998
|
İstanbul teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi
|
Kaptan veya Güverte Zabıtı (İptal)
Gemi Makianları İşletme Müh.
Deniz Ulaştırma Müh.
|12.01.1999
|Ankara Üni./ DTCF/ Halk Bilimi
|Halk Bilimcisi
|Ankara Üni./ Beden Eğitimi ve Spor YO
- Antrenörlük
- Spor Yöneticiliği
|Antrenör
Spor Yöneticisi
|15.06.1999
|İstanbul Teknik Üniversitesi
- Denizcilik YO/ Makine
- Denizcilik Fakültesi/ Makine
|Gemi Makinaları İşletme Müh.
|26.10.1999
|İstanbul teknik Üniversitesi/ Denizcilik fakültesi/ Güverte
|13.11.1998 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı iptal
Güverte Lisans Diploması
|08.02.2000
|Yükseköğretim Kurumlarının Türk Dili ve Edebiyatı
|Türk Dil Bilimcisi
|11.03.2000
|
2809 sayılı kanundan önce eğitim veren İstanbul Üniversitesi Fen fakültesi
Esas dal /Yan dal
|Biyolog
|21.03.2000
|Anadolu Üniversitesi/ Engelliler Entegre YO/ Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü
- Grafik Sanatları
- Seramik Sanatları
- Mimarlık
|Grafik Tasarımcısı
Seramik Tasarımcısı
mimar
|13.03.2001
|Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Meslek Yüksek Okulu/ Hayati Biimler Bölümü/ Toplum Sağlığı
|Sağlık Teknikeri
|27.05.2002
|Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler bölümünden mezun olduktan sonra Sağlık Bil. Ens. Kulak Burun Boğaz A.B.D. veya Odyoloji yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara
|Odyolog
|27.05.2002
|Bir mühendislik dalında diploma alanların başka bir mühendislik dalında yüksek lisans yapmaları halinde
|Yükseköğretim Kurulunun 17.06.1988 tarih ve 88.32.711 sayılı kararında belirtilen unvanda değişiklik yapılmasının uygun olmadığı karar verildi.
|27.05.2002
|Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Pr.
|Fizyoterapist
|11.04.2003
|Elektrik-Elektronik Fakültesi
- Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümü/ Elektronik Müh.
- Telekomünikasyon Müh. Bölümü
- Elektrik Müh. Bölümü/ Kontrol Müh.
|(Yükseköğretim Kurulu kararı iptal edildi)
Elektronik Mühendisi
Telekominikasyon Mühendisi
Kontrol Mühendisi
|10.07.2003
|Anadolu Üniversitesi/ Uygulamalı Güzel Sanatlar Y.O./ Grafik Sanatları
|Grafik Tasarımcısı
|26.09.2003
|Gazi Üniversitesi/ Mesleki Eğitim fakültesi/ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
|Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi
|
Yükseköğretim Kurumlarının
|
Özel Eğitim Öğretmeni
Program Geliştirici (İptal)
Program Geliştirici (İptal)
|05.12.2004
|Yükseköğretim kurumlarının
- Eğitim Programları ve Öğretim
- Eğitimde Program Geliştirme
|Eğitim Öğretim Programcısı
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