4 yıllık Fakülte Yükseköğrenim Mezunlarının Aldıkları Unvanlar

İki yıllık veya dört yıllık yüksek öğrenim mezunlarının hangi unvanları kullanabileceğine, Yükseköğretim Kurulu, karar vermektedir. Kurul, 31.01.1984 tarihinden bu yana belirleme yapmaktadır. Memurlar.net olarak bugün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) hariç hiç bir kamu kurumunda bulumacağınız bu bilgiyi yayımlıyoruz. Program veya bölüm itibariyle, mezunlara verilen unvanları görmek için tıklayın.

Her üniversite mezunu için okul bittikten sonra verilen unvanlar ve isimleri sizler için derledik Aşağıdaki unvanlar diplomalara yazılmaktadır. Ancak bu unvanların bazıları kamu kurumlarında bulunmamaktadır. Mezunlarına Verilen Unvanlar. Meslek Yüksekokullarının - Teknik Programlar bölümünden mezun olanlara, - Diğer bölümlerinden mezun olanlara verilen unvanlar aşağıdaki listede Aşağıdaki listeden hızlı arama yapmak için klavyeden Ctrl+F tuş kombinasyonlarını kullanıp arama yapabilirsiniz Yükseköğretim Kurulu Karar Tarihi Program Adı Mezunlarına Verilen Unvanlar 31.01.1984 Meslek Yüksekokullarının

- Teknik Programlar bölümünden mezun olanlara,

- Diğer bölümlerinden mezun olanlara Tekniker

Meslek Elemanı (İlgili alanın) 06.05.1987 Fen Dallarının

- Biyoloji bölümünden mezun olanlara

- Fizik bölümünden emzun olanlara

- Matematik bölümünden mezun olanlara

- Kimya bölümünden mezun olanlara

- Biyolog

- Fizikçi

- Matematikçi

- Kimyager 17.06.1988 Güzel Sanatlar Fakültelerinin Uygulamalı Sanatlar Bölümü İç Mimarlık ve çevre Tasarımı Programı İç Mimar Mimarlık Fakültelerinin İç Mimarlık Anasanat Dalı İç Mimar Edebiyet veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji bölümünden mezun olanlara Sosyolog 1982 yılından önceki adı Erkek Sanat Öğretmen Okulu olan ve 1982 yılında 2809 sayılı Kanunla Sanat Eğitimi YO'ya dönüştürülen ve gazi Üni. Teknik Eğitim Fakültesi bünyesine alınan kurumlardan mezun olanlara Teknik Öğretmen Bir mühendislik dalında diploma alanların başka bir mühendislik dalında yüksek lisans yapmaları halinde Yüksek lisans unvanı verilmesi ve Yüksek lisans yapılan alanın parantez içinde yazılması uygun görülmüştür (Yüksek mühendis değil) Ziraat Fakültelerinin bir bölümünden Ziraat Mühendisi unvanı ile mezun olanların başka bir bölümde yüksek lisans yapması halinde mezunlarına Ziraat Yüksek Mühendisi 13.05.1988 Turizm bölümünden mezun olanlara Turizm İşletmecisi 15.09.1988 Edebiyat veya Fen-Edebiyat fakülterinin Psikoloji bölümü Psikolog 2809 sayılı Kanun yayımından önce mezun veren yüksek öğretim kurumlarından,

- Fırat Üni. Fen Fak. Botanik Böl.

- Fırat Üni. Fen Fak. Zooloji Böl.

-Biyolog (Botanikçi)

- Biyolog (Zoolog) İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

(1975-1976'dan önce mezun olanlar Esas Dal/Yan dal

Botanik-Zooloji/Botanik

Kimya-Botanik/Jeoloji

Zooloji-Botanik/Zooloji

Kimya-Zooloji/Jeoloji



Biyolog Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Zooloji Böl.

Botanik Böl

(2547 sayılı kanundan önce Zooloji ve Botanik iki ayrı bölüm olarak mezun veriyordu)

Biyolog ODTÜ Fen edebiyat Fakültesi Hayati Bilimler Bölümü Biyolog Ankara Üni. Fen Fak. Botanik Zooloji

Ankara Üni. Fen Fak. Zooloji Botanik

Ankara Üni. Fen Fak. tabiye Böl (1968 öncesi mezun verenler) Biyolog 03.04.1989 Ziraat Fakültelerinin Ev ekonomisi bölümü Ev Ekonomisti 14.06.1089 2809 sayılı kanun yayımından önce mezun veren

Ege Üniversitesi Fen fakültesi Biyoloji Böl. Esas Dal /Yan Dal

Tabi İlimler/-

Zooloji/Zooloji-Botanik

Botanik/Bitanik-Zooloji

Zooloji/Zooloji-Kimya

Botanik/Botanik-Kimya

Mikrobiyoloji/-

Hidrobiyoloji/-

Oseanografi/-



Biyolog 14.06.1989 Dil ve Tarih Coğraya Fakültesi Felsefe Bölümü/ Psikoloji Kürsüsü Psikolog 10.07.1989 Ankara Üniversitesi/ fen fakültesi/ Botanik-Jeoloji Bölümü Biyolog 10.02.1989 Maliye ve gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Tütün Eksperliği YO/ Tarım Alet ve Makinaları YO Tekniker 05.09.1989 Selçuk Üniversitesi /Fen Fakültesi/ Botanik Bilim dalı Biyolog 16.10.1989 İstanbul Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi/ Pedagoji Bölümü Pedagog 16.10.1989 Mühendis olmayan bir lisans diploması üstüne Fen Bil. Ens. Mühendislik ABD'da yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara Bilim Uzmanı unvanı verilmesi ve parantez içinde uzmanlık kazanılan alanın belirtilmesi uygun görülmüştür. 30.10.1989 -Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara,

-Doktora yapanlara -Bilim uzmanı

-Doktor unvanları verildikten sonra ayrıca parantez içinde uzmanlık ve doktora alanın belirtilmesi uygun görülmüştür. Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin (DTCF dahil) Coğrafya Bölümü Coğrafyacı Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademesi Maliye-Muhasebe Şubesi İşletmeci 21.11.1989 - İİBF'lerin İşletme Programı

- Siyasal Bilgiler Fakültelerinin İşletme Prog.

- İşletme fakülteleri

- Açıköğretim fakültesi İş İdaresi Prog.

- 1982 yılı öncesi mevcut olan kurumların Finansman, Bankacılık ve İşletme fak. veya bölümleri İşletmeci - İİBF'lerin İktisat Programı

- SBF'lerin İktisat ve Maliye Programları

- İktisat Fakülterinin İktisat Programı

- Açıköğretim fakültesi İktisat Programı

1982 yılı öncesi mevcut olan kurumların

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri ve Yüksekokullarının

-Ekonomi-Maliye Programı

- İktisat ve Ticaret Prog.

- Ekonomi ve Mali İşletmecilik Prog.

- Ekonomi Prog.

- Dış Ticaret Prog.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

- İktisat Programı

- Maliye Programı İktisatçı Ekonometri bölümü bulunan fakültelerin bu bölümlerinden mezun olanların (kantatif iktisatla meşgul oldukları için) İktisatçı sayılmakla beraber Matematiksel İktisatçı Uzmanlık alanı olarakyöneylem araştırmasını seçen ve bu alanda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanların Yöneylemci veya Yöneylem araştırmacısı 29.12.1989 Eğitim Fak. ile Eğitim Bil. Fakültelerinin

- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Pr. Rehber Öğretmen 06.02.1990 selçuk Üniversitesi/ Fen fakültesi/ Zooloji Botanik Pr. Biyolog Ankara Üni. / Fen fakültesi/ Zooloji-Jeoloji Pr. Biyolog 02.04.1990 Selçuk Üni./ Fen-Edebiyat fakültesi/ Arkeoloji ve sanat Tarihi Böl. Mezunu Arkeolog Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Tıbbi Biyolog Fen veya Fen-Ed. Fakültelerinin İstatistik Bölümü İstatistikçi Ankara Üni./ Ziraat Fakültesi/ Ev Ekonomisi Yüksekokulu Ev Ekonomisti Gazi Üniversitesi/ Mesleki Eğitim fakültesi/ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü/ Aile Ekonomisi ve Beslenme/ Beslenme Eğitimi ABD Öğretmen (İlgili alanın) 17.05.1990 Sürmene Deniz Bilimleri YO Mühendis Hacettepe Üni./ Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi/ Fransız Dili ve Ed. Bölümü Fransız Filoloğu Ankara Üni./ DTCF/ Alman Dili ve Ed. Böl. Alman Filoloğu Ziraat Fakültelerinin Peyzaj Mimarlığı Böl. Peyzaj Mimarı 07.06.1990 Sağlık Hizmetleri MYO ile MYO'ların Sağlık programlarından mezun olanlara Sağlık Teknikeri İktisat Fakültelerinin

- Uluslararası İliş. Pr.

- Kamu Yönetimi Pr. Kamu Yöneticisi Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi YO

- Ev İdaresi ve Aile Eko. Pr.

- Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Pr. (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi)

- Ev İdarecisi ve Aile Ekonomisti

- Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi 14.06.1990 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler YO Sosyal Hizmet uzmanı 27.09.1990 İstanbul Üniversitesi Tütün Eksperleri YO Tütün Teknolojisi Mühendisi 27.11.1990 Ankara Üniversitesi/ DTCF/ Türk Dili ve Edebiyatı Böl./ Türk Dili Anabilim Dalı Türk Filoloğu İstanbul Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi/ Türkoloji Türk Filoloğu İstanbul Üniversitesi/ Fen Fakültesi/Matemetik-Fizik Pr. Matematikçi Ankara Üniversitesi/ DTCF/ Felsefe-Psikoloji-Pedagoji Psikolog 1982 yılı öncesi mevcut olan İktisadi ve ticari İlimler Akademileri ve Yüksekokullarının/ Dış Ticaret ve Turizm Böl. İktisatçı (Ekonomist) Dokuz Eylül Üniversitesi/ Sosyal Bil. Ens./ Müzik bilimleri anabilim dalında yüksek lisans tamamlayanlara Bilim uzmanı Tapu Kadastro Meslek YO Meslek Elemanı (İktisadi ve İdari programlara aktarılması nedeniyle) 16.02.1991 Dokuz Eylül Üniversitesi/ İİBF/ İkt. Teo. ve Kantitatif Yöntemler İktisatçı (Ekonomist) 01.03.1991 İstanbul Üni./Fen fakültesi/ Tabii İlimler Zümresi Biyolog Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu ve Batı Dilleri Edebiyatı bölümlerine bağlı anabilim dalları mezunlarına Filolog Ankara Üniversitesi/ DTCF/ Türk Edebiyatı Kürsüsü Türk Filoloğu İstanbul Üni./ Tütün Eksperleri YO

- 4 yıldan az öğrenim süreli mezunlarına

- 4 yıl öğrenim süreli mezunlarına Tekniker

Tütün Teknolojisi Müh. Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Tarihçi Ankara Üni./ DTCF/ Türk Edebiyatı Türk Filoloğu Ankara Üni./Eğitim Fakültesi/ Okul Psikologluğu ve Rehberlik Rehber Öğretmen Ege Üni./Fen Fakültesi/ Botanik- Jeoloji Biyolog İstanbul Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi/ Coğrafya Jeomorfolog Ankara Üni./ Fen fakültesi

- Botanik-Zooloji

- Botanik-Kimya

- Zooloji-Kimya

Biyolog

Biyolog

Biyolog Dokuz Eylül Üni./ İİBF/ Manisa Maliye YO Maliyeci Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakülteleri Felsefe Bölümü Felsefeci Ankara Üni./ DTCF/ Felsefe Kürsüsü/ Sosyoloji Bölümü Sosyolog Ankara Üni./ DTCF/ Yeni Türk Ed. Kürsüsü Türk Filoloğu 29.03.1991 Gazi Üni./ İBBF/ Dış Ticaret ve Kambiyo Bölümü İktisatçı İstanbul Üni./ Edebiyat fakültesi/ Felsefe Bölümü Felsefeci 21.05.1991 Ankara Üni/ DTCF/ Batı Dilleri ve Ed. Bölümü/ Dil Bilimi Dil Bilimci İstanbul Üni./ Edebiyat fakültesi/ Fransız ve Romen Dilleri Ed. Fransız Filoloğu Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Sanat tarihi Sanat Tarihçisi İstanbul Üni./ Kimya fakültesi/ Kimya-Fizik kimyager Hacettepe Üni./ Edebiyat Fak./ Kütüphanecilik Kütüphaneci 15.07.1991 Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Önasya Dilleri Bilimcisi 12.09.1991 Hacettepe Üni./ Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi/ SosyalÇalışmacı ve Sosyal Hizmetler Sosyal Çalışmacı 16.12.1991 Dokuz Eylül Üni./ İİBF/ İktisat teorisi ve Kantatif Yöntemler İktisatçı Ekonomist 22.04.1992 Ziraat Fakültelerinin Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarı 13.05.1992 Sağlık Hizmetleri MYO/ Çeşitli programlarından mezun olanlara Sağlık Teknikeri 27.07.1992 Ankara Üni./ DTCF/ Felsefe (Diplomada fesefe böl.-Psikoloji) Psikolog İlahiyat fakülteleri İlahiyatçı 01.12.1992 Dokuz Eylül Üni./ İİBF/ Para İktisadı ve bankacılık İktisatçı (Ekonomist) 15.04.1993 Selçuk Üni./ Fen fakültesi/ Fizik Mühendisliği Fizik mühendisi 14.07.1993 Ziraat Fakültelerinin Gıda Bilimi ve teknolojisi Gıda Mühendisi 25.01.1994 İstanbul Üniversitesi/ Fen fakültesi/ Fizik-Kimya Fizikçi İstanbul Üniversitesi/ Fen fakültesi/ Fizik-Matematik Fizikçi İstanbul Üniversitesi/ İktisat Fakültesi/ İşletme-Maliye İktisatçı (Ekonomist) ODTÜ/ Fen Edebiyat Fakültesi/ Eğitim Bölümü/ Sosyoloji (Esas) Felsefe (Yardımcı) Öğretmen Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 02.05.1994 Ankara Üni./ Ziraat Fakültesi/ Gıda Bilimi ve Teknolojisi 14.07.1993 tarihli Yükseköğretim kurulu toplantısında kabul edilen müfredat programı uygulanmak şartıyla

Gıda Mühendisi Amasya MYO Elektrik Makinaları Bakım ve Onarım Pr. (1975 mezunu) Tekniker 05.07.1994 ODTÜ/ Mühendislik Fakültesi/ Mühendislik Bilimleri Bölümü/ Uygulamalı Mekanik Uygulamalı Mekanik Dalında Mühendis 17.10.1994 Şehir ve Bölge Planlama Kent Plancısı 29.11.1994 sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokumantasyon ve sekreterlik Sağlık Teknikeri 09.02.1995 ankara Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulu Teknik Öğretmen 16.02.1995 İktisadi ve İdari bilimler Fakültelerinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisti İstanbul Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi/ Coğrafya (1986 mezunu) Jeomorfolog 30.03.1995 3795 sayılı Kanunun 3/d maddesinde yer alan "Lise üstü dört yıl süreleri yeksek teknik öğretim veren,

- Erkek Teknik Öğretmen okulu

- Erkek Teknik Yüksek öğretmen okulu

- Yüksek Teknik Öğretmen okulu

- Teknik Eğitim Fakültesi

- Kız teknik Öğretmen okulu

- Kız teknik Yüksek Öğretmen okulu

- Mesleki Eğitim Fakültelerinin Teknik Eğitim Bölümleri Teknik Öğretmen 30.06.1995 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

- Muhasebe Finansman (AÖF)

- Pazarlama (AÖF)

- Yönetim ve Organizasyon (AÖF) İşletmeci Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat fakültesi

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (AÖF)

- İktisat (AÖF)

- Kamu Yönetimi (AÖF)

- Maliye (AÖF)

Çalışma Ekonomisti

İktisatçı

Kamu Yöneticisi

Maliyeci 03.04.1996 Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora öğrenimini tamamlayan öğrencilerin diplomalarına PhD yazılmasının uygun olduğuna karar verildi. 15.05.1996 Ege Üniversitesi/ İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi/ Turizm Turizm İşletmecisi 16.04.1997 Edebiyat veya Fen-Ed. Fakültelerinin Çağdaş Türk Lehçeleri ve edebiyatları Türkolog Ege Üniversitesi/ İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi/ Ticaret ve sanayi İşletmeciliği İşletmeci Adnan Menderes Üniversitesi/ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO/

- Yiyecek İçecek İşletmeciliği

- Seyahat İşletmciliği Turizm İşletmecisi 24.06.1997 Üniversitelerin

- Havacılık Mühendisliği

- Uçak Mühendisliği Uçak Mühendisi Sağlık Yüksekokulları veya Fakültelerinin

- Ebelik

- Hemşirelik

- Sağlık Memurluğu

Ebe

Hemşire

Sağlık Memuru Edebiyat (DTCF) veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin-

Sanat tarihi

-Antropoloji

- Etnoloji

- Sümeroloji

- Hititoloji anabilim dalları ile

Klasik Filoloji

Latin Dili ve ed.

Yunan Dili ve Ed. Arkeolog 18.08.1997 Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi/ Balıkesir İşletmecilik ve Turizm YO İşletmeci 27.01.1998 Peyzaj Mimarlığı böl. mezunu olup, aynı ana bilim dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara Peyzaj Yüksek Mimarı Gıda müh. böl. mezunu olup, aynı ana bilim dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara Gıda Yüksek Mühendisi Hacettepe Üniversitesi

- Mühendislik fakültesi/ Nükleer enerji Müh.

- Sağlık fiziği

- Radyasyon Onkolojisi Fiziği

- Redyoloji

dallarında lisansüstü öğrenim görmek şartıyla Sağlık Fizikçisi Kara Hrap Okulu / Harita Dalı (4 yıllık) İzlanan program mühendislik olmadığından Tekniker (Sivil hizmette) 23.06.1998 Karadeniz Teknik Üniversitesi/ Rize Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri müh. 17.07.1998 Teknik Eğitim Fakültesi Teknik Öğretmen 26.08.1998 Sağlık Eğitim fakültelerinin

- Sağlık eğitimi

- Sağlık Yönetimi Sağlık Eğitimcisi

Sağlık Yöneticisi 13.11.1998 İstanbul teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

ile

Karadeniz Teknik Üniversitesi/ Sürmene Deniz bilimleri Fakültesi

-Güverte

-Gemi Makinaları İşletme Müh.

-Deniz Ulaştırma Müh.



Kaptan veya Güverte Zabıtı (İptal)

Gemi Makianları İşletme Müh.

Deniz Ulaştırma Müh. 12.01.1999 Ankara Üni./ DTCF/ Halk Bilimi Halk Bilimcisi Ankara Üni./ Beden Eğitimi ve Spor YO

- Antrenörlük

- Spor Yöneticiliği Antrenör

Spor Yöneticisi 15.06.1999 İstanbul Teknik Üniversitesi

- Denizcilik YO/ Makine

- Denizcilik Fakültesi/ Makine Gemi Makinaları İşletme Müh. 26.10.1999 İstanbul teknik Üniversitesi/ Denizcilik fakültesi/ Güverte 13.11.1998 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı iptal

Güverte Lisans Diploması 08.02.2000 Yükseköğretim Kurumlarının Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dil Bilimcisi 11.03.2000 2809 sayılı kanundan önce eğitim veren İstanbul Üniversitesi Fen fakültesi Esas dal /Yan dal

Botanik/Zooloji

Botanik/Kimya

Botanik/Jeoloji

Zooloji/Botanik

Zooloji/Kimya

Zooloji/Jeoloji Biyolog 21.03.2000 Anadolu Üniversitesi/ Engelliler Entegre YO/ Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü

- Grafik Sanatları

- Seramik Sanatları

- Mimarlık Grafik Tasarımcısı

Seramik Tasarımcısı

mimar 13.03.2001 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Meslek Yüksek Okulu/ Hayati Biimler Bölümü/ Toplum Sağlığı Sağlık Teknikeri 27.05.2002 Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler bölümünden mezun olduktan sonra Sağlık Bil. Ens. Kulak Burun Boğaz A.B.D. veya Odyoloji yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara Odyolog 27.05.2002 Bir mühendislik dalında diploma alanların başka bir mühendislik dalında yüksek lisans yapmaları halinde Yükseköğretim Kurulunun 17.06.1988 tarih ve 88.32.711 sayılı kararında belirtilen unvanda değişiklik yapılmasının uygun olmadığı karar verildi. 27.05.2002 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Pr. Fizyoterapist 11.04.2003 Elektrik-Elektronik Fakültesi

- Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümü/ Elektronik Müh.

- Telekomünikasyon Müh. Bölümü

- Elektrik Müh. Bölümü/ Kontrol Müh. (Yükseköğretim Kurulu kararı iptal edildi)

Elektronik Mühendisi

Telekominikasyon Mühendisi

Kontrol Mühendisi 10.07.2003 Anadolu Üniversitesi/ Uygulamalı Güzel Sanatlar Y.O./ Grafik Sanatları Grafik Tasarımcısı 26.09.2003 Gazi Üniversitesi/ Mesleki Eğitim fakültesi/ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi Yükseköğretim Kurumlarının

- Özel Eğitim Öğretmenliği

- Eğitim Programları ve Öğretim

- Eğitimde Program Geliştirme

Özel Eğitim Öğretmeni

Program Geliştirici (İptal)

Program Geliştirici (İptal) 05.12.2004 Yükseköğretim kurumlarının

- Eğitim Programları ve Öğretim

- Eğitimde Program Geliştirme Eğitim Öğretim Programcısı TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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